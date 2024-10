Jyväskylän yliopiston Puolestapuhuja-palkinto 2024 Seminaarinmäen mieslaulajille

Julkaisuvapaa 23.10.2024 klo 15

Kampuksella perustettu kuoro kantaa yliopiston soihtua jo nimessään ja syntytarinassaan. Vuonna 1989 ryhmä opettajaopiskelijoita halusi tuoda mieskuorolauluun jotain aivan uutta. Seminaarinmäellä alkoi syntyä omaa musiikkia ja oma tavaramerkki: elämysvoimainen, monitaiteinen show, joka ammentaa vaikutteita eri musiikkityyleistä ja teatterista. Kuoro on uudistanut Seminaarinmäellä jo sata vuotta sitten alkanutta suomalaista laulukulttuuria jatkaen seminaarin lehtorien aloittamaa luovaa työtä kuorolaulun ja säveltaiteen hyväksi. Ahkerasti konsertoiva kuoro on vienyt musiikin riemua laajoilla kiertueilla maahamme ja maailmalle. Alusta saakka Semmarit on konsertoinut auliisti myös oman yliopistonsa opiskelijoille ja henkilöstölle antaen inspiroivaa esimerkkiä luovuuden voimasta, johon yhdistyy iloa, taituruutta ja kunnianhimoa.

Tunnustuksen ja palkintotaulun ”Kansakunnan kynttilä” luovutti Jyväskylän yliopistosäätiön hallituksen varapuheenjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski kuoronjohtaja Reima Viitalalle 23.10. pidetyssä ylipiston sidosryhmäseminaarissa.

Jyväskylän yliopistosäätiö myöntää vuosittain yliopiston puolestapuhuja-palkinnon henkilölle tai ryhmälle, joka on ansiokkaasti pitänyt esillä Jyväskylän yliopistoa julkisissa yhteyksissä ja omalla toiminnallaan tukenut yliopiston työtä. Palkinto on Kirsi Neuvosen laatima grafiikkateos Kansakunnan kynttilä, joka kuvaa oppimisen kulttuuria ja koulutusta; samalla sekä suomalaista identiteettiä että antiikin perinnettä.

