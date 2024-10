Elon osavuosiraportti 1.1.–30.9.2024: Sijoitustuotto 7 % listattujen osakkeiden vahvan kehityksen ansiosta

Mielenterveysperusteilla haetuista työkyvyttömyyseläkkeistä 37 % koskee alle 35-vuotiaita – suurinta kasvu on nuorilla, joilla menee paperilla hyvin 5.8.2024 09:20:00 EEST | Tiedote

Alkuvuoden aikana mielenterveysperusteilla haetuista työkyvyttömyyseläkkeistä 37 prosenttia koskee alle 35-vuotiaita. Vuosien 2018-2023 välisenä aikana alle 35-vuotiaiden mielenterveysperusteilla hakemien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kasvanut 41 prosenttia. Eniten tässä joukossa ovat lisääntyneet 20 000 – 50 000 euroa ansaitsevien nuorten aikuisten hakemukset. Luvut koskevat työeläkeyhtiö Elosta haettuja eläkkeitä. – On hälyttävää, että työelämään kiinnittyneet nuoret päätyvät hakemaan apua niin sanotusti viimeiseltä luukulta, eli työeläkeyhtiöstä. Eivät nämä nuoret kuulu työkyvyttömyyseläkkeelle. Jotain on vakavasti vialla, kun pari-kolmekymppiset epäilevät, onko heillä työkykyä jäljellä, sanoo Elon työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki. Ahdistuneisuuden taustalla avunsaannin vaikeutta ja ongelmien medikalisaatiota Nuorten aikuisten kohdalla erityisesti mielialahäiriöt, joista suurimpana diagnoosiryhmänä masennus ovat lisääntyneet työkyvyttömyyseläkehakemuksissa. Näiden rinnal