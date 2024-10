Tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilainen taitaa robolukutaidon

Robotit ovat ympäristössään liikkuvia ja ohjelmoituja laitteita, joihin kehitetään yhä lisää älykkäitä ominaisuuksia.

Robolukutaito työelämän taitona nostettiin esiin PROSHADE-hankkeessa ensimmäisen kerran vuonna 2023. Juuri julkaistu tutkimus terveydenhuollon ammattilaisten robolukutaidosta pyrkii juurruttamaan käsitteen nyt myös työelämän käyttöön. Samalla se sukeltaa terveydenhuollon työn erityisyyteen palvelurobottien käyttöympäristönä.

Koulutus on ehdoton edellytys robolukutaitoiselle henkilökunnalle. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että terveydenhuollon esihenkilötaso on kartuttanut huomattavasti enemmän kokemuksia roboteista kuin muut työntekijäryhmät.

– Robotteihin tutustuminen olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää robolukutaidon kehittymiselle. Jos robolukutaitoa ei mahdollisteta käytännön toimilla ja niihin varatuilla resursseilla, ei voida odottaa robolukutaitoista henkilökuntaa, Tampereen yliopiston tutkijatohtori Tuuli Turja sanoo.

Robolukutaito terveydenhuollossa tarkoittaa digitaitojen lisäksi myös eettistä professio-osaamista sekä mahdollisuutta näiden taitojen soveltamiseen, kun käytetään tekoälyllä varustettuja robottisia laitteita osana työtä.

Tampereen yliopiston, Vaasan yliopiston ja Stavangerin yliopiston yhteisessä tutkimusartikkelissa käsitellään robolukutaidon monitahoisuutta etenkin ihmisläheisessä terveydenhoitotyössä.

Julkaisu on tuotettu osana PROSHADE-tutkimuskonsortiota, joka tuottaa tietoa muun muassa tiedonlukutaidon roolista terveydenhuollon vuorovaikutustilanteissa ja päätöksenteossa. Konsortiossa tiedonlukutaito käsitetään sosiaalisena käytäntönä ja kysymyksenä siitä, millä keinoin tieto muodostuu. Tutkimus kohdistuu myös tiedonlukutaidon ja digilukutaidon erityisiin haasteisiin sekä hyviin käytäntöihin terveydenhuollon kohtaamisissa.

Monitieteellinen PROSHADE-tutkimuskonsortio on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston Literacy-ohjelmaa, jota rahoittaa Suomen Akatemia.

Tutkimusartikkeli:

Turja, T., Kork, AA., Ilomäki, S. et al. Care robot literacy: integrating AI ethics and technological literacy in contemporary healthcare AI Ethics (2024).