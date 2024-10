Skarta Energy on solminut merkittävän projektirahoitussopimuksen

Suomessa on Motivan Oy:n mukaan vähintään 1 MWp:n kokoisia aurinkosähköpuistoja tuotannossa 24 kpl ja näiden yhteenlaskettu sähköntuotantokapasiteetti vastaa 101 MWp:a (tilanne 3.10.2024). Rakennusvaiheessa on 420 MWp:a aurinkoenergiaa ja 12 aurinkopuistoa. Näistä hankkeista kolme on Skarta Energyn aurinkopuistoja.

Aurinkoenergian osuus Suomen energiantuotannosta kasvaa – neljännes rakenteilla olevista puistoista on Skarta Energyn

Skarta Energy on CapMan Infran ja NYAB AB:n yhteisomistama uusiutuvan energian kehittäjä ja tuottaja. Yritys on erikoistunut päästöttömiin teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin.

Skarta Energyn rakenteilla olevista aurinkopuistoista suurin on Utajärvelle rakenteilla oleva 103,2 MWp:n kokoinen puisto, joka nousee käytöstä poistetulle turvesuolle. Valmistuttuaan puisto tuottaa 94 GWh uusiutuvaa aurinkosähköä vuodessa, joka vastaa noin 16 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta. Hankkeen rakentaminen aloitettiin vuoden 2024 alussa. Rakentaminen kestää kaksi vuotta ja puisto on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain, siten että kokonaisuus on valmis vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.

Skarta Energyn Pälkäneelle rakennetun aurinkopuiston sähköntuotanto käynnistyi elokuun viimeisellä viikolla. Puisto otetaan käyttöön vaiheittain, ja nyt ensimmäisessä vaiheessa verkkoon on liitetty neljännes sen kapasiteetista. Valmistuttuaan koko puisto tuottaa vuosittain 4,9 GWh uusiutuvaa aurinkosähköä.

Kehitteillä on myös useita muita hankkeita.

”Nyt neuvoteltu projektirahoituspaketti osoittaa, että aurinkopuistoprojektimme ovat laadukkaasti ja ammattimaisesti toteutettuja. Paketin myötä voimme edelleen kiihdyttää kasvuamme yhdessä rahoittajakumppaniemme kanssa”, sanoo Skarta Energyn talousjohtaja Ville Ojanen.

”Skarta Energyn tavoitteena on 800 MWp:n aurinkovoimakapasiteetti vuoden 2028 loppuun mennessä. Nyt solmittu rahoitussopimus tukee kasvuamme ja aurinkovoimahankkeitamme. Haluan kiittää koko Skartan tiimiä, Capmania ja tietysti rahoittajiamme yhteistyöstä velkarahoituksen varmistamisessa. Ilmastonmuutoksen estäminen vaatii investointeja, jotka eivät synny ilman rahoitusta”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Mika Paloranta.