Naisjohtajien mentorointiohjelman kymmenes kausi alkoi – jo yli 400 johtajanaista käynyt koulutuksen

Naisjohtajien mentorointiohjelman tarkoituksena on vauhdittaa konkreettisella tavalla naisia eteenpäin johtajaurallaan aina liiketoiminnan johtotehtäviin ja pörssiyritysten hallituksiin asti. Ohjelmaan osallistuu kerrallaan noin 40 uransa keskivaiheilla olevaa, johtamisesta kiinnostunutta naista.

”Naisjohtajaohjelman alkuperäisenä tavoitteena on ollut, että yritykset saavat parhaat mahdolliset henkilöt johtoonsa. On ollutkin huikea nähdä vuosien varrella, miten mentorointiohjelmaan osallistuneet naiset ovat kehittyneet ja edenneet urallaan. Lisäksi ohjelman ympärille rakentunut verkosto ja moninaiset ystävyyssuhteet ovat tarjonneet monille apua niin ammatillisesti kuin muutenkin elämässä”, sanoo ohjelmasta vastaava Keskuskauppakamarin palvelujohtaja Mari Hakkarainen.

Naisjohtajaohjelman lisäksi Keskuskauppakamari kokoaa vuosittain tilaston naisten osuudesta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on vuosien myötä noussut ja on nyt noin kolmannes. Kesällä 2026 voimaan tulevat pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiödirektiivit edellyttävät, että pörssiyhtiöiden hallituksissa olisi tasapuolinen sukupuolijakauma. Tämä edellyttäisi Suomessa noin 60 naista lisää pörssiyhtiöiden hallituksiin.

Hakkaraisen mukaan vuosien varrella on ollut keskustelua siitä, tarvitaanko erillistä ohjelmaa johtajiksi haluaville naisille.

”Naisten määrä pörssiyhtiöiden hallituksissa on kasvanut koko ajan, mikä on erittäin hieno asia. Yhä edelleen naiset ovat kuitenkin aliedustettuina paitsi hallituksissa, myös yritysten toimitusjohtajina sekä liiketoimintajohdossa. Tämä ohjelma on varmasti osaltaan auttanut edistämään naisten etenemistä urallaan, mutta vielä on tehtävää”, Hakkarainen sanoo.

Hakkarainen muistuttaa, että itsesäätelyn ja lainsäädännön ohella on myös luotava sellaista ilmapiiriä, joka kannustaa naisia etenemään urallaan.

"Yrityksissä on tärkeää kiinnittää huomiota naisten urapolkuihin, jotta ne nykyistä useammin johtaisivat tukitoimintojen johtotehtävien sijaan kohti liiketoimintojen johtotehtäviä ja toimitusjohtajuutta. Tässäkin naisjohtajien mentorointiohjelma on apuna”, Hakkarainen sanoo.

Lue lisää Naisjohtajien mentorointiohjelmasta täältä: Naisjohtajien mentorointiohjelma - Keskuskauppakamari