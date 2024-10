Solmu Brewery avasi oman panimoravintolan Lauttasaareen

Vinkkeli, Pub Ludvig, Boulevard, The Grand Bar & Grill – Solmu Breweryn syyskuun lopussa Lauttasaaren Vattuniemenkadulle avatun panimoravintolan taustajoukkojen meriittilista on pitkä.

Solmussa on kyse myös uudenlaisesta avauksesta panimoalalla: suuren ja pienen, Sinebrychoffin ja Solmu Breweryn liitosta. Yhdessä kehitetyt ja Sinebrychoffilla valmistetut oluet tulevat Sinebrychoffin valikoimaan ja jakeluun. Solmu Brewery jatkaa myös itsenäistä olutkehitystä ja valmistusta Sinebrychoffin kanssa kehitettyjen oluiden ohella.

”Olutkategoriassa kilpailu on kovaa. Olemme onnistuneet kehittämään laadukkaiden lagereiden valikoimaa jo pitkään muun muassa 1664- ja Brooklyn-oluilla ja viime vuosina omilla Karhu Kupari ja Karhu Platina -uutuuksillamme, jotka olivat viime vuosien suurimmat olutlanseeraukset Suomessa. Halusimme kehittää yhdessä Solmun kanssa parhaan mahdollisen lagerin, jolla on tarina ja historia niin isomman kuin pienemmänkin panimon matkassa. Solmusta tulee suuri suomalainen olutbrändi”, Sinebrychoffin olutkategorian markkinointijohtaja Niklas Rinne sanoo.

Siinä missä moni pienpanimo lähtee pienestä liikkeelle, Solmussa hanat aukaistiin heti kunnolla. Yhteistyön ensimmäinen olut Solmu Dry Lager tuotiin kauppoihin ja ravintoloiden hanoihin ympäri Suomen elokuun lopussa. Syyskuussa julkaistiin SM-liigajoukkue Kiekko-Espoon ja Solmun yhteistyökumppanuus. Pääsponsorina Solmu näkyy joukkueen varusteissa ja lisäksi kotikentälle avattiin Solmu-bar.

Laadukkaan oluen, ruoan, panimon ja span liitto

Solmun kirkkain näyteikkuna on kuitenkin Lauttasaaressa Vattuniementiellä sijaitseva Solmu Brewery panimoravintola, joka aukaisi ovensa syyskuun lopussa. Panimoravintolassa yhdistyvät laadukas olut, tasokas ruoka ja elävä pienpanimo. Elämystä täydentää ensi vuoden puolella avattava japanilais-skandinaavinen spa.

”Remontoimme koko kiinteistön perusteellisesti. Ajatuksemme on tehdä ravintolaa kymmenien vuosien perspektiivillä, ei rakentaa parin vuoden tähdenlentoa. Olemme tulleet saareen jäädäksemme. On ollut ilo huomata miten paljon jo rakenteilla oleva ravintola on kiinnostanut lauttasaarelaisia, meidät on otettu upeasti vastaan“, Solmu Breweryn toimitusjohtaja Juhani Salo sanoo.

Perusteellisen remontin lisäksi myös irtaimistoon on panostettu. Esimerkiksi kaikki panimoravintolan kalusteet on teetetty puusepillä ja seinillä on käsin tehtyjä maalauksia.

Salolla on aiempaa kokemusta ravintola-alasta muun muassa Vinkkeli- ja Ludwig-ravintoloista.

Merihenkinen menu

Solmu Breweryn panimoravintolan ruokalistan on suunnitellut Suomen keittiömestarieliittiin kuuluva Sylvester Soisalo, joka tunnetaan muun muassa helsinkiläisistä Boulevard- ja The Grand Bar & Grill -ravintoloista. Hän on myös työskennellyt useissa Michelin-tähden saaneissa ravintoloissa kuten Ask, Marcus, Palace ja Restaurant Gordon Ramsay.

“Ruokalistalla tulee olemaan rentoa, mutta erittäin varteenotettavaa merihenkistä ruokaa kuten fisuburgereita, club sandwicheja, simpukoita ja jopa ostereita. Viikonloppuna tarjotaan brunssia. Lauttasaaressa on paljon koiria, joten heille olemme suunnitelleet oman tartar-annoksen”, Soisalo kertoo.

Solmun baarimenu on tarjolla 30.10. alkaen ja koko menu 14.11. alkaen.

Solmu Breweryn panimoravintolassa on 140 asiakaspaikkaa ja ulkona nelitasoinen terassi. Oluthanoja on kaikkiaan 28 ja niissä on tarjolla yli 20 vaihtoehtoa. Luonnollisesti tarjolla on myös viinejä ja muita juomia. Panimoravintola sijaitsee osoitteessa Vattuniemenkatu 11.