Työvoiman saantihaasteista kannettava huolta taantumasta huolimatta

Työvoimabarometri on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten oman verkostonsa yhteistyönä toteuttama eri toimialojen työvoima- ja osaamistarveselvitys, joka toteutetaan vuosittain syksyllä. Etelä-Savon työvoimabarometri laadittiin syyskuun lopulla. Tarkastelussa olivat seuraavat toimialaryhmät:

- Rakennettu ympäristö

- Teknologiateollisuus ja -palvelut

- Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelut

Työn ja tekijöiden kohtaamisen haasteet ovat arkipäivää monella alalla. Aina ei ole kysymys työntekijöiden osaamisen puutteesta. Työmatkojen pituus on Etelä-Savossa yksi merkittävä este työpaikkojen täyttymiselle, olivatpa työpaikat maalla tai kaupungissa. Infrastruktuurin säilyttäminen nykytasollakin on haasteellista. Mm. 3G-verkon purkaminen on jättämässä uusia katvealueita tietoverkkoyhteyksiin, mikä estää mm. etätyön tekemistä maaseudulla. Harvaan asuttu alue tarvitsisi uusia ratkaisuja logistisen kilpailukykynsä parantamiseen.

Ulkomaalaisia työntekijöitä on Etelä-Savossa palkattu viime vuosina eniten maatalouden kausitöihin, rakennusalalle, betoni- ja metallituoteteollisuuteen, sähkölaitteiden valmistukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Yksittäisiä erityisasiantuntijoita on rekrytoitu eri aloille.

Rakennusalan taantuma jatkuu. Alalle on kuitenkin syntynyt myös uutta pienyrittäjyyttä mm. saneerausrakentamiseen. Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt (myrskyt, sateet, kesien kuumuus ja kuivuus) haastavat rakennetun ympäristön toimialaa. Rakennettaessa on kyettävä ennakoimaan olosuhteita kymmenien vuosien päähän. Uuden rakentamislain säännökset uudisrakennusten hiilijalanjäljestä vaikuttavat osaamistarpeisiin ainakin alan asiantuntijatehtävissä. Kiertotalousymmärrystä tarvitaan.

Metsäteollisuuteen kytkeytyvissä teknologiayrityksissä (paperi- ja sahateollisuuden laitteet) tuotanto ja työllisyys on jokseenkin normaalitasolla. Rakennusalalle tuotteita tekevät joutuvat edelleen sopeuttamaan toimintaansa, kun taas yritykset, joiden asiakkaat ovat vihreän siirtymän parissa voivat toimia suhteellisen normaalisti tai jopa maltillisesti kasvattaa toimintaansa.

Vihreä siirtymä, satsaukset uusiutuvaan energiaan ja resurssitehokkuuteen mm. digiosaamiseen näkyvät Etelä-Savossa käynnistyneissä tai valmistelussa olevissa yrityshankkeissa laajasti. Digitalisoituva työ aiheuttaa jatkuvasti muutoksia työntekotapoihin, vaikka Etelä-Savon yritykset ovatkin keskimäärin pieniä ja hitaita uudistuksille. Tekoäly kehittyy. Tarvitaan täsmäkoulutusta myös työssä oleville työntekijöille.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on eniten vaikeuksia pätevien tekijöiden palkkaamisessa. Sekä hyvinvointialueella että yksityisillä palveluntuottajilla on jatkuva tarve rekrytoida myös ulkomailta, vaikka hyvinvointialue Eloisa joutuu sopeuttamaan henkilöstöä taloudellisista syistä. Hyvien väestösuhteiden merkitys korostuu. Keskeinen haaste on veto- ja pitovoima. Sote-alan ammattilaisilla on lähes kaikkien hyvinvointialueiden rahoitushaasteista huolimatta jatkuvasti työpaikkoja tarjolla koko Suomessa ja koko Euroopassa.