Avaimen kevään 2025 kirjat julkistettu

Jännitystä ja historiallinen romaani

Meritta Koiviston Perijä jatkaa Harriet Jaatinen -dekkarisarjaa. Ruotsinsuomalainen rikoskonstaapeli Jaatinen jäljittää mahtisuvun rikosvyyhtejä. Koivisto kuvaa sarjassa vääristyneitä perhesuhteita ja luo kiehtovia henkilöhahmoja. Kirja ilmestyy helmikuussa.

Tittamari Marttisen Myrkkyä mesenaatille aloittaa cozy crime -tyylisen Espressomysteerit -dekkarisarjan. Helsingin Munkkiniemeen sijoittuvissa mysteereissä rikoksia ratkovat ravintoloitsija Martina Railo ja hänen ystävänsä, rikostutkija Sara Kaarna. Kirja ilmestyy maaliskuussa.

Emmi Maarasen esikoisromaani Vedenmorsian sijoittuu 1920-luvun Helsinkiin. Palvelijatar Elsa tutustuu Aadaan, joka vaikuttaa olevan kaikkea, mitä hän itse haluaisi olla. Pian taloon muuttaa myös Valter. Kaikella on seurauksensa. Maaranen (s. 1985) on vapaa toimittaja ja kustannusalan sekatyöläinen. Kirja ilmestyy maaliskuussa.





Monipuolista tietokirjallisuutta

Ville-Juhani Sutisen esseekokoelma Reunamerkintöjä. Kadonnutta Eurooppaa etsimässä on jatkoa tietokirjallisuuden Finlandian voittaneelle teokselle Vaivan arvoista (Avain 2022). Millainen oli Eurooppa ennen 1900-luvun sotia ja massamurhia? Sutinen matkustaa Puolan ja Ukrainan alueella sijainneeseen Galitsiaan ja samalla kartoittaa aluetta siellä syntyneiden ja asuneiden kirjailijoiden jäljillä. Kirja ilmestyy helmikuussa.

FM Tuula Vainikaisen Nainen sivulauseessa. Kahdesti kuolemaantuomitun Oskari Tokoin puolison Hanna Tokoin elämä kertoo Tokoin (1869–1938) traagisesta elämästä siirtolaisena Yhdysvalloissa, perheenemäntänä Suomessa, maanpakolaisena Neuvosto-Venäjällä ja myöhemmin Yhdysvalloissa. Kirja ilmestyy helmikuussa.

Laura Kokkosen Pohjoisen kutsu. Lappiin lähteneet -teos kertoo tunnetuista pohjoiseen muuttaneista ihmisistä ja vastaa kysymykseen: Onko elämä parempaa Lapissa? Kokkonen on Helsingistä Lappiin muuttanut akateeminen sekatyöläinen ja tutkija. Kirja ilmestyy maaliskuussa.

Ilpo ja Miia Salosen Sata päivää Roomassa kutsuu lukijan mukaansa Rooman kujille, puistoihin, maanalaisiin sokkeloihin, yllättäviin museoihin ja pyörryttäviin palatseihin. Kirjassa sukelletaan arkeen, ihmisvilinään, hallittuun kaaokseen ja vieraillaan mm. luomuviinimessuilla ja maanalaisessa pakanatemppelissä. Kirja ilmestyy huhtikuussa.

Vilja Tuomisen On pimeässä hyvä taivaltaa. Keskosäidin päiväkirja kuvaa perheen kriisiä sekä arkea trauman keskellä. Millaista on olla äiti lapselle, johon uskaltaa tuskin koskea? Tuominen on sosionomi (AMK). Kirja ilmestyy huhtikuussa.





Ammattikirjallisuutta kirjastotyöhön

FT Ari Haasion Tekoäly ja kirjastot -teos johdattelee lukijan tekoälyn perusteisiin ja keskittyy kirjastoammatilliseen näkökulmaan: mihin ja miksi tekoälyä tarvitaan ja miten se näkyy kirjastotyössä. Haasio työskentelee kirjasto- ja tietopalvelualan yliopettajana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Kirja ilmestyy tammikuussa.

Juliaana Grahnin, Arja Juntusen, Katariina Laurosen ja Jarmo Saartin Johda kirjastoja. Kehittävä kirjaston johtaminen on teos kirjastojen nopeasti muuttuvasta toiminnasta ja muutosten vaatimista uusista johtamisen välineistä ja tavoista. Kirjoittajilla on pitkäaikainen kokemus mm. kirjastojen johtamisesta. Teos ilmestyy maaliskuussa.





Tarinoita lapsille ja nuorille

Sirkka Knuutilan Noitapoika Peeveli Pahkeinen ja Menninkäismetsän tyttö vie lukijan hurjaan seikkailuun yksinäisyyttä potevan Peevelin ja vihreähiuksisen tytön kanssa. Kuvituksen on tehnyt Olga Badulina. Kirja ilmestyy huhtikuussa.

Kimmo Ojalan kirjoittama lastenromaani Kolme sikaa ja Mona Lisa tutustuttaa Poutapilvelän sikalan hullunkurisiin hahmoihin. Kolmen sian Proffan, Potsin ja Daisyn reissu suuntaa Pariisiin! Ojala soittaa Orffit-lastenmusiikkiorkesterissa. Häneltä on aiemmin julkaistu runoteos Yrjö Ärjylän herkimmät (Avain 2023). Kirja ilmestyy maaliskuussa.

Kirjailija Sari Kanalan ja valokuvaaja Hannu Ahosen Pölyttäjät-kirja paljastaa lukijalle pölyttäjien maailman ja antaa vinkkejä, kuinka voimme niitä auttaa. Kanala on kirjoittanut tietokirjoja luonnosta ja eläimistä. Kirja ilmestyy toukokuussa.

Heli Rantalan ensimmäinen nuortenromaani, Pummi, on tarina pojasta, jonka elämä muuttuu rajusti. Nuori kilpasuunnistaja päätyy pyörätuoliin ja elämälle mietitty reittisuunnitelma tuhoutuu. Rantala (s. 1982) on kirjailija, joka myös käsikirjoittaa Pikku Kakkoselle. Rantala on ollut ehdolla Runeberg Junior -palkinnon saajaksi vuonna 2022. Pummi ilmestyy helmikuussa.



Selkokirjoja kaikenikäisille



Tuija Takalan Aamusta yöhön on kokoelma selkokielisiä kertomuksia kerrostalosta ja sen

asukkaiden iloista, suruista ja toiveista. Takala on helsinkiläinen äidinkielen ja suomen opettaja, joka on kirjoittanut useita selkokielisiä kirjoja. Kokoelma ilmestyy helmikuussa.

Minna Lindgrenin romaani Ehtoolehdon pakolaiset on hauska ja jännittävä tarina elämästä, ystävyydestä, vanhuudesta ja kimppakämpästä. Teoksen on selkomukauttanut Anniina Salin, ja se ilmestyy toukokuussa.

Jukka Behmin nuortenromaani Ihmepoika Leon kuljettaa futismaailman kulisseihin. Teos oli lasten ja nuorten Finlandia-palkintoehdokkaana ja voitti Topelius-palkinnon. Kirjan on selkomukauttanut Mirjami Häkkinen, ja se ilmestyy kesäkuussa.