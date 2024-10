Vihreät budjettisovusta: Helsinki nostaa tukea taiteelle ja kulttuurille sekä panostaa koulutukseen ja varhaiskasvatukseen vastavoimana hallituksen leikkauksille

“Saimme neuvoteltua tason noston kulttuurin ja taiteen avustuksiin. Kulttuuriala työllistää paljon ihmisiä Helsingissä ja monipuoliset ja saavutettavat kulttuuripalvelut ovat äärimmäisen tärkeitä kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Vaikka Suomen hallitus on tehnyt kylmän arvovalinnan leikata kulttuurista, haluamme Helsingissä osoittaa, että täällä arvostetaan kulttuurin tekijöitä ja heidän tuottamia kulttuuripalveluita”, linjaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Suurimmat lisäpanostukset Helsingin valtuustoryhmien välisissä talousarvioneuvotteluissa kohdistuivat jälleen kerran kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Tänä vuonna koulutuksen lisäpanostuksia haluttiin suunnata erityisesti ammatilliseen koulutukseen.

“Ammatilliseen koulutuksen laadusta on pidettävä kiinni siitä huolimatta, että Petteri Orpon hallitus on päättänyt kohdistaa siihen erityisen suuria leikkauksia. Meillä on Helsingissä pula osaajista ja ammatillisen koulutuksen laatu on jo aiemmin kärsinyt siitä, että lähiopetuksesta on jouduttu tinkimään. Ammatillisen koulutuksen lisäksi varoja lisätään perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen tarveperustaisesti sekä oppikirjoihin”, iloitsee Amanda Pasanen.

“Saimme myös neuvoteltua jatkoa Helsingin palkkakehitysohjelmalle, jolla nostetaan työvoimapulasta kärsivien alojen sekä erityisesti pienipalkkaisten alojen palkkoja. Korkeat elinkustannukset ja maan hallituksen leikkauspolitiikka on tehnyt monen pienituloisemman helsinkiläisten arjesta tukalaa. Siksi pidimme tärkeänä sitä, että Helsinki panostaa henkilöstön palkkakehitykseen myös ensi vuonna”, Amanda Pasanen sanoo.

Vihreät piti myös huolen siitä, että hädänalaisten villien eläinten pelastustoiminnalle saatiin lisärahoitus, asukasosallisuuden määrärahoja nostetaan ja että hallituksen leikkausten osuessa erityisen kovaa Helsingin järjestökenttään, lisätään muun muassa mielenterveystyötä tekevien sote-järjestöjen avustuksia.

Talousarvioneuvotteluissa käsiteltiin myös valtiorahoitteisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan menoja, vaikka toimialan budjetti onkin erillinen kunta-Helsingin budjetista. Vihreät saivat läpi tavoitteensa siitä, että terveyskeskusmaksuja ei oteta Helsingissä käyttöön ja että perusterveydenhuollon omalääkärimalli 2.0.:n kaltainen omatiimimalli pyritään ottamaan käyttöön kaikilla terveysasemilla. Erityisesti paljon palveluja tarvitseville asiakkaille nimetään jatkuvuutta toteuttava perusterveydenhuollon omalääkäri.