Hekan uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Maria Aspala

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Hekan uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu oikeustieteen maisteri Maria Aspala. Hekan nykyinen toimitusjohtaja Jaana Närö jää eläkkeelle 31.3.2025. Aspala aloittaa Hekan toimitusjohtajana 1.4.2025, mutta perehtyy tehtävään jo 17.3.2025 alkaen.

Aspalalla on laaja-alaista työkokemusta vuokra- ja kiinteistöliiketoiminnasta sekä asumisoikeusyhteisön johtamisesta. Hän siirtyy Hekan johtoon Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:sta, jossa hän on toiminut toimitusjohtajana vuodesta 2019 alkaen. Aiemmin urallaan Aspala on toiminut johtotehtävissä SATO Oyj:ssä. Aspala on Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n asumisoikeusasioiden työryhmän puheenjohtaja sekä Raklin asumisen johtoryhmän jäsen.

– On kunniatehtävä päästä Suomen suurimman vuokra-asuntoyhtiön johtoon ja rakentamaan asumista helsinkiläisille. Kustannusten- ja korkojen nousu sekä ara-rahoituksen jatkuvuuden epävarmuus haastavat tällä hetkellä koko toimialaa. Vaikeat ajat eivät kuitenkaan jatku ikuisesti. Tuoreella ajattelulla ja toimintojen uudistamisella haasteet ovat ratkaistavissa. Meidän tehtävämme on katsoa tulevaisuuteen. Hekassa on useita vahvuuksia ja vankkaa osaamista, joihin pohjautuen on hyvä lähteä kehittämään uutta, Aspala kuvailee tulevaa tehtäväänsä.

Hekan toimitusjohtajaksi haki määräaikaan mennessä 93 henkilöä. Hekan hallitus teki lopullisen valinnan haastattelujen ja soveltuvuusarviointien perusteella. Hekan hallitus vaikuttui Aspalan laaja-alaisesta kokemuksesta ja näkemyksestä ara-maailmasta sekä yleishyödyllisestä asuntotoiminnasta.

- Toivotamme Marian lämpimästi tervetulleeksi Hekan toimitusjohtajaksi. Kokeneen ja arvostetun toimitusjohtajan Jaana Närön saappaisiin astuminen ei ole helppo tehtävä. Luottomme Mariaan ja hänen monipuoliseen kokemukseensa on vahvaa, Hekan hallituksen puheenjohtaja Juha Hakola kommentoi valintaa.