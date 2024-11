Tutkimus: Yritysten omistajanvaihdosten näkymät parantuneet ja lopettamisaikomukset vähentyneet

Pk-sektorin yritysten jatkuvuusnäkymät ovat piristyneet verrattuna vuoden 2021 tilanteeseen. Omistajanvaihdoksen edessä olevat 60 vuotta täyttäneet yrittäjät uskovat aiempaa vahvemmin yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen toteutumiseen. Joka viides kuitenkin arvioi, että yritystoiminnalle ei löydy jatkajaa. Tiedot selviävät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimuksesta.

Suomessa on kymmeniä tuhansia pk-sektorin yrityksiä, jotka pitäisi saada yrittäjän ikääntymisen takia lähivuosina siirtymään uuden vetäjän vastuulle joko yrityskaupan tai perheen sisäisen sukupolvenvaihdoksen kautta. Muussa tapauksessa vaarana on yritystoiminnan päättyminen ja työpaikkojen menettäminen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti Omistajanvaihdosbarometrin, jolla selvitettiin 60 vuotta täyttäneiden yrittäjien arvioita oman yrityksensä tulevaisuudesta nykyisen pääomistajan siitä luopuessa:

47 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksensä ulkopuoliselle (44 % vuonna 2021).

24 prosenttia tähtää sukupolvenvaihdokseen eli aikoo siirtää yrityksen perheen sisältä löytyvälle jatkajalle (19 % vuonna 2021).

20 prosenttia vastaajista uskoi yritystoiminnan päättyvän kokonaan (27 % vuonna 2021).



Tutkimuksesta vastannut Seinäjoen ammattikorkeakoulun vararehtori Elina Varamäki korostaa hyvän jatkuvuusnäkymän merkitystä yrityksen kehittämisessä:

“Mitä aikaisemmassa vaiheessa yrityksen jatkaja on tiedossa, sitä todennäköisemmin yritys on luopumishetkellä hyvässä kunnossa. Jatkajan löytäminen synnyttää yrityksiin hyvän kierteen: niillä on muita yrityksiä voimakkaammat kasvutavoitteet, toimintaa kehitetään määrätietoisella otteella ja ne menestyvät muita paremmin. Myös hallitustyöskentelyyn panostetaan todennäköisimmin yrityksissä, joissa jatkaja on jo tiedossa.”

Tulokset ennakoivat käännettä pk-sektorille

Taustalla on usean vuoden laskusuunta. Tilastokeskuksen omistajanvaihdostilaston mukaan yritysten osakekauppojen ja sukupolvenvaihdosten kokonaislukumäärä oli pudonnut vuonna 2022 noin 3 500:aan, kun luku oli 4 300 ennätysvuonna 2019. Ennakkotietojen mukaan tämä laskusuunta näyttäisi jatkuneen myös viime vuonna. Myös lopettaneiden yritysten määrä on ollut jo pidemmän aikaa merkittävästi koholla.

Barometrin tulokset antavat aihetta odottaa käännettä tilastojen laskusuuntaan, arvioi Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK):

”Yritysten jatkuvuusnäkymien parantuminen on tärkeä positiivinen signaali koko Suomen taloudelle. Omistajanvaihdokset ovat ensinnäkin edellytys sille, että elinkelpoisten työnantajayritysten toiminta voi jatkua ja työpaikat säilyä. Sen lisäksi omistajanvaihdokset tutkitusti kiihdyttävät yritysten kasvua ja uudistumista.”

Samaa mieltä on Omistajanvaihdosfoorumin operatiivisesta toiminnasta vastaava päällikkö Anneli Komi (Suomen Yrittäjät):

”Barometrin mukaan noin puolet omistajanvaihdoksia tehneistä yrittäjistä raportoi vähintään 10 prosentin toteutuneesta liikevaihdon vuosikasvusta, kun muista yrittäjistä kasvusta kertoi noin kolmannes.”

Syksyllä 2024 viidettä kertaa toteutettuun omistajanvaihdosbarometriin vastasi 1 476 yritystä. Edellinen barometri toteutettiin vuonna 2021. Barometrin toteutti Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhteistyössä valtakunnallisen Omistajanvaihdosfoorumin kanssa ja sen toteuttamista ovat rahoittaneet TT-säätiö sekä Töysän Säästöpankkisäätiö.

Vararehtori Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, puh. 040 830 5189, elina.varamaki@seamk.fi

Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, puh. 040 861 4582, jari.huovinen@ek.fi Omistajanvaihdostoiminnan päällikkö Anneli Komi, Suomen Yrittäjät, puh. 050 543 8192, anneli.komi@yrittajat.fi