Korjaus tiedotteeseen: Digiklinikalla jo 100 000 yhteydenottoa Pirkanmaalla

THL:n arvio: Pirkanmaalla onnistuttu lisäämään palvelujen saatavuutta ja talouden hallintaa 29.10.2024 06:00:00 EET | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut 29.10. tuoreen asiantuntija-arvion Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Pirkanmaan näkymiä pidetään valoisina. THL korostaa, että hyvinvointialue on puolentoista vuoden aikana onnistunut merkittävällä tavalla parantamaan joidenkin palvelujen saatavuutta sekä korjaamaan taloustilannettaan. Hyvinvointialueen on yhä jatkettava määrätietoista työtään palvelujen ja talouden parissa.