Linda Bondestamin Hopi Hopi. Reippaan robotin tarina on lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas 2024

Linda Bondestamin kirjoittama ja kuvittama Hopi Hopi. Reippaan robotin tarina on ehdolla vuoden 2024 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi.

Raati perustelee valintaansa näin:

"Poikkeuksellisessa kuvakirjassa väsymätön pieni robotti kohtaa nykyajan vitsauksia työntekijöiden hyväksikäytöstä asevarusteluun ja ydinsotaan. Vinkeän oivaltavat kuvitukset ja viattoman robotin matka katsovat ihmiselämää ihmeellisellä tarkkuudella. Rankoista teemoistaan huolimatta kirja on lopulta täynnä toivoa, ja katastrofistakin versoaa uutta, aivan täydellistä elämää."

Kirjan päähenkilö on pieni robotti Hopi Hopi, joka ohjelmoidaan suorittamaan yhä uusia ihmisten töitä: toimittamaan paketteja, ulkoiluttamaan koiria, työskentelemään sotatehtaalla...

Teknologian kehitys nopeutuu ja tunnelma yhteiskunnassa kiristyy. Miten käy ihmisille kilpailussa robottien kanssa? Entä miten käy maapallolle, kun ihmisten touhu karkaa käsistä?

Vakavista aiheista ja terävästä yhteiskuntakritiikistään huolimatta Hopi Hopi. Reippaan robotin tarina on täynnä huumoria – ja lopussa versoo toivo.

"Toivon ja uskon, että pienetkin lukijat kokevat kirjan ennen kaikkea hauskana, liikuttavana ja toiveikkaana. Samalla olen sitä mieltä, että on harmillista että kuvakirjat ikäluokitellaan. Hopi Hopi sopisi varmasti kaikenikäisille", Bondestam sanoo.

Hopi Hopi haastaakin kuvakirjan normit sekä pituuden että sisällön osalta, ja kirjassa riittää pohdittavaa myös aikuisille.

"Maailmantilanne on monella tapaa todella ikävä ja ihminen on luomassa yhteiskunnan, jossa on epäinhimillinen tahti. Kirja oli minun tapa käsitellä näitä asioita ja toivon että se herättää kysymyksiä ja ajatuksia", toteaa Bondestam.

Tarinaa tukevat Bondestamin upeat, pastelliväreissä hehkuvat, herkullisia yksityiskohtia pursuilevat kuvitukset.

Förlaget on julkaissut kirjan ruotsiksi nimellä Chop Chop. En tapper jordbos berättelse. Kirjan on suomentanut Päivi Koivisto.

Linda Bondestam (s. 1977) on yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä lastenkirjojen tekijöistä. Hänet on palkittu muun muassa Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjapalkinnolla, ja hän on saanut erilaisia palkintoehdokkuuksia niin Suomessa kuin Ruotsissa, esimerkiksi useita lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkuuksia sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden August-palkintoehdokkuuksia.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsee toimittaja Maria Veitola. Voittaja julkistetaan keskiviikkona 27.11.

Muut ehdokkaat ovat tänä vuonna Maria Vilja: Kesän ainoa kaunis päivä (WSOY), Salla Simukka ja JP Ahonen: Poika ullakolla, poika kellarissa (Tammi), Leena Paasio: Meren koskettamat (WSOY), Jenni Erkintalo: Kuka ihana? (Etana Editions) ja Päivi Lukkarila: Skutsi (Nokkahiiri).

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1997. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323