Sofia Virta: Pelko siitä, mitä Trumpin voitto tarkoittaa esimerkiksi Ukrainan tuelle ja naisten oikeuksille on käsinkosketeltava

– Voisiko joku kertoa, että tämä on vain pahaa unta? Trump on jälleen matkalla Yhdysvaltain presidentiksi. Perusteltu pelko siitä, mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi Ukrainan tuelle, naisten oikeuksille, ympäristölle, vähemmistöille, viennille ja demokratialle on käsinkosketeltava, Virta twiittaa.

Virran mukaan Euroopan on pidettävä yhtä tilanteessa, jossa Yhdysvaltain vaalitulos herättää monissa toivottomuutta.

– Vaikka vaalitulos ei luo toivoa, ei se ole syy luopua toivosta. Euroopan on pidettävä yhtä esimerkiksi Ukrainan tuessa ja kilpailukyvyn vahvistamisessa sekä kiritettävä Yhdysvaltoja jatkamaan työtä naisten ja vähemmistöjen oikeuksien puolesta Trumpin voitosta huolimatta, Virta jatkaa.