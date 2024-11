Jätkänkynttilä raivasi tien menestykseen - siltasuunnittelija Pekka Pulkkinen viimeistelee eläkepäivillään maailman korkeinta siltaa Intiassa: ”Yhteistyön merkitys on suuri”

Rakennustekniikan diplomi-insinööri, siltasuunnittelija Pekka Pulkkinen on valittu Oulun yliopiston vuoden alumniksi – eikä syyttä. Oulun yliopistossa opiskellut ja mittavan kansainvälisen uran tehnyt Pulkkinen tunnetaan vaikuttavista siltaprojekteistaan ja hän on yhä, eläkeiästään huolimatta, mukana poikkeuksellisessa projektissa.

Pulkkisen kädenjälkeä edustaa tekeillä oleva maailman korkein rautatiesilta Intiassa. Työ vuoristossa on asettanut vuosia kestäneelle projektille omat haasteensa, samoin maan byrokratia, ja osin näistä syistä Pulkkinen on halunnut olla projektissa mukana loppuun saakka. Chenab-rautatiesilta sijaitsee paikoin vaikeakulkuisella Intian vuoristoalueella. Korkeutta kaarisillalla on 360 metriä ja kaaren jännemitta on peräti 467 metriä.

Projektia voisi kuvailla sanalla ”jännitysnäytelmä”. Siltapaikalle johtaa 150 kilometriä pitkä, erittäin vaarallinen vuoristotie, jota Pulkkinenkin sanoo eräässä haastattelussa ajelleensa ”rystyset valkoisina.”

”Ehkä minä tämän projektin jälkeen voin jäädä eläkkeelle”, hän naureskelee, mutta lisää tosin, että on mielellään mukana jakamassa osaamistaan ja ajatuksiaan vastaisuudessakin. Intohimoammatti?

”Ehkäpä niin.”

Pulkkisen ura on huikea. Omanlaisiaan merkkipaaluja sillä ovat muun muassa Swietokrzyski-silta Varsovan keskustassa sekä 1,3 kilometriä pitkä Binh -silta Vietnamissa. Ura lähti lentoon vuonna 1989 valmistuneesta Rovaniemen Jätkänkynttilästä. Jätkänkynttilä oli Suomen ensimmäinen tieliikenteen vinoköysisilta ja portti kansainvälisiin siltaprojekteihin.

Suomalainen siltasuunnittelu huippuluokkaa

Pulkkinen arvostaa Oulun yliopistossa saamaansa koulutusta ja pitää kotimaista siltojen suunnittelun ja rakentamisen osaamista tasokkaana. Hän näkee yliopistolla suuren merkityksen huippuosaajien kasvattajana ja verkoston tarjoajana.

”Meistä oli toisillemme, eri osaajien kesken, suuri tuki opintojen aikaan ja niiden jälkeenkin. Olemme voineet kehittää ja kehittyä yhdessä. Yhteistyön merkitys on suuri,” Pulkkinen sanoo.

”Oulun yliopistossa on vahvaa mekaniikan osaamista. Se auttoi myös minua. Otin opintoihini mukaan myös sillansuunnittelun erikoiskurssin. Kyse se oli vain yhdestä kurssista, mutta minulla ei ollut mitään pelkoa, ettenkö selviäisi siltasuunnittelun saralla.”

Oulun yliopistoseuran puheenjohtaja Eva Maria Raudasoja luonnehtii Pekka Pulkkista seuraavasti:

”Oulun yliopiston vuoden 2024 alumnin kädenjälki on globaali. Hänen työuransa merkittävät kansalliset ja kansainväliset ansiot ovat konkreettinen ja näkyvä osoitus Oulun yliopiston uudistetusta strategiasta ”Pohjoinen kädenjälkemme on globaali”. Yliopistomme strategian perustana säilyy tehtävä luoda uutta tietoa ja tarjota tutkimukseen perustuvaa koulutusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi.”

Pekka Pulkkinen sai tunnustuksen Vuoden Alumnina Oulun yliopistogaalassa 8.11.

Oulun Yliopistoseura ry nimeää vuosittain Vuoden Alumnin Oulun yliopistosta valmistuneiden joukosta. Perinne sai alkunsa vuonna 1999 seuran nimetessä Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaaren Vuoden Alumniksi 1999.

Vuoden Alumnia valitessaan Oulun yliopistoseuran hallitus tarkastelee seuraavia kriteereitä: Ehdokkaan aito näkyvyys, Ehdokas tunnistaa itse olevansa Oulun yliopiston kasvatti, Ehdokkaan nimeäminen puhuttelee ajankohtaisuutensa vuosi, Ehdokkaan merkitys osana Oulun yliopiston rakentamaa tarinaa osana ympäröivää yhteiskuntaa sekä Ehdokkaan toiminta Pohjois-Suomen ja alueen kilpailukyvyn hyväksi.

Lisätietoja:

Pekka Pulkkinen

pekka.pulkkinen@wsp.com

Eva Maria Raudasoja

Oulun yliopistoseuran puheenjohtaja

eva.raudasoja@oulu.fi

+358405083366