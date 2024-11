Vihreiden Sofia Virran aborttioikeutta puolustava video kerää miljoonakatsojia Yhdysvaltain vaalien jälkimainingeissa

Virran alkuperäisellä TikTok-videolla joukko suomalaisia naiskansanedustajia seisoo rivissä eduskuntatalon valtionsalissa tuimin ilmein ja videossa on teksti: “Dear American Sisters, you are not alone.”

Video levisi viraaliksi jo julkaisuhetkellä 2022, jolloin myös ainakin Norjan ja Belgian poliitikot tekivät vastaavan videon. Virran alkuperäinen video oli mukana TikTokissa tällä viikolla käyttäjän @sarahrenee333 julkaisemassa remiksauksessa, jossa näkyvät sekä Norjan, Belgian että Sofia Virran versiot. Tämä remiksaus on kerännyt yli 300 000 uudelleenjakoa, ja sillä on yli 15 miljoonaa näyttöä. Pedro Pascal jakoi tämän videon Instagram-tilillään @pascalispunk torstaina.

Virran alkuperäisellä videolla on TikTokissa 12 miljoonaa näyttökertaa.