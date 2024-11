Meikki halutaan nyt tehdä hyvässä valossa – valaistujen meikkipeilien kysyntä on moninkertaistunut

Sosiaalinen media, ja kanavista ennen kaikkea TikTok on kasvattanut vahvasti led-valaistujen meikkipeilien tuoteryhmän näkyvyyttä ja sitä kautta myös myyntiä.

“Tuoteryhmä nousi ensimmäisen kerran isosti esille sosiaalisessa mediassa viime vuoden aikana, jonka jälkeen näkyvyys ja sen vauhdittamana myös kysyntä on vain kiihtynyt”, Power Finlandin pienten kodinkoneiden myyntipäällikkö Ari-Pekka Pulkkinen kertoo.



Valaistut meikkipeilit on suunniteltu nimenomaan helpottamaan meikkaamista.

Valaistu meikkipeili luo tasaisen valon ilman varjoja. Tasainen valaisu tuo kasvojen piirteet paremmin esiin, jolloin yksityiskohtien, kuten kulmakarvojen muotoilu tai silmämeikin tekeminen, on helpompaa ja tarkempaa.



Säädettävä värilämpötila mahdollistaa vaihtamisen kylmän ja lämpimän valon sävyn välillä eri tilanteiden mukaan. Kylmä valo on hyvä esimerkiksi päivittäisen toimistomeikin tekoon, kun taas lämmin valo voi auttaa iltameikin optimaalisessa sävytyksessä. Luonnonvaloa jäljittelevä asetus on ihanteellinen meikkaukseen, sillä se näyttää värit tarkasti ja luonnollisesti.

”Led-valaistu meikkipeili tuo aidosti etua kylpyhuoneen tai tavallisen huoneen valaistukseen verrattuna, etenkin näin talviaikaan. Tasainen, portaattomasti säädettävä valaistus auttaa saavuttamaan ammattimaisemman lopputuloksen kotona. Se on tavallaan arjen luksusta kohtuuhintaan”, Pulkkinen selittää ilmiön syytä.



Led-valaistut meikkipeilit ovat tähän mennessä liikkuneet Powerin hyllyistä sitä vauhtia kuin niitä on myymälöihin saatu. Loppuvuodeksi peilejä on tilattu noin kymmenkertainen määrä viime vuoteen verrattuna, jotta saatavuus vastaa kysyntään paremmin.

Vaihtoehtoja löytyy eri tarpeisiin: yhdelle NOOA Glow:n Hollywood-tyylinen peilin kehystä kiertävä valaistus on tärkeintä ja peilin liikuteltavuus plussaa. Toiset kokevat kompaktimman ja kasaan taitettavan NOOA Glare -tuotteen eri kertoimilla suurentavat lisäpeilit tarpeelliseksi lisäominaisuudeksi tarkassa työskentelyssä.

Uusia vaihtoehtoja ovat suurikokoinen NOOA Glam -peili ja matkakokoinen, meikkilaukun ja led-valaistun peilin yhdistävä NOOA Vanity -malli, jonka ansiosta voi meikata optimaalisella valaistuksella helposti missä tahansa.



NOOA-tuotemerkillä on elektroniikkatuotteita eri kauneuden ja terveyden tuoteryhmissä. Power on NOOA-tuotemerkin maahantuoja. Merkkiä myydään Powerin verkkokaupassa ja myymälöissä Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.