Vihreiden MEP Maria Ohisalo: Metsäkatoasetuksen vesittäminen syö EU:n ilmastojohtajuutta

“On täysin kestämätöntä, että maailman metsien ja luonnon monimuotoisuuden kannalta äärettömän tärkeän metsäkatoasetuksen toimeenpano on vaarassa ja tulevaisuus epävarma, koska oikeistokonservatiivit näyttävät jälleen löytävän äärioikeistopuolueet avukseen ja näkevät mahdollisuuden peruuttaa ilmastotoimissa”, Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo sanoo.

Metsäkatoasetus kieltää metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden myynnin EU:n alueella. EU aiheuttaa arviolta jopa 10-16% maailmanlaajuisesta metsäkadosta. EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa vastustetaan usein viittaamalla siihen, että Intia, Brasilia tai Kiina eivät tee mitään. Tällä asetuksella EU juuri pystyy puuttumaan globaaliin metsäkatoon, jolla on myös valtavia ilmastovaikutuksia.

“Metsäkatoasetuksen vesittäminen ilmastokriisin keskellä on täysin kestämätöntä. Tämän äskettäin hyväksytyn lain avaaminen on vastuutonta ja heikentää koko EU:n uskottavuutta juuri nyt, kun globaalia johtajuutta tarvittaisiin enemmän kuin koskaan. EU:n on turha haaveilla olevansa edelläkävijä, josta muut ottavat mallia, kun oma pakka on näin levällään,” Ohisalo lataa.

“Käsittämätöntä tämä on myös siksi, että muka elinkeinoelämän asialla oleva EPP toimii nimenomaan elinkeinoelämän omien toiveiden vastaisesti vesittäessään asetuksen. Jopa Suomen Metsäteollisuus toivoo, että asetus viedään käytäntöön ja metsäkatoon puututaan - tämä on suomalaisenkin metsäteollisuuden etu,” Ohisalo lopettaa.