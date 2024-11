Rakennusterveysseminaari 28.11. kuumien aiheiden äärellä: sisäilma ja onnistuneet korjaukset

Seminaarissa kansainväliset huippupuhujat kertovat muun muassa, miten sisäympäristön kemikaalialtistuksia ja yksilöllisiä sisäympäristöntekijöitä huomioidaan suunnittelussa. Entä miten rakennusten sisäilman laatu varmistetaan korjauksien yhteydessä nyt ja tulevaisuudessa? Aiheena on myös rakennusterveyden pilottilaboratorion perustaminen Ouluun.

Seminaarin oheistapahtumana järjestämme keskiviikkona 27.11. ekskursion, jonka kohteena on Oulun kaupungintalon peruskorjaus. Lisäksi päivän ohjelmassa on rakennusterveyden osaamiskeskuksen työpaja ja pilottilaboratorion vierailu. Toimittajat ovat tervetulleita kaikkiin osioihin.

Tilaisuuden järjestävät Oulun yliopisto ja Pohjois-Suomen rakennusklusteri.

Katso koko ohjelma: Rakennusterveysseminaari | Oulun yliopisto

Toimittajat voivat ilmoittautua Santeri Schroderukselle, p. 045 787 07680, santeri.schroderus@oulu.fi

Avainpuhujat:

Jørn Toftum on professori ja sisäympäristöosaston johtaja Tanskan teknillisen yliopiston (DTU) ympäristö- ja resurssitekniikan laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy kehittämään suunnittelukriteerejä ja teknisiä ratkaisuja, jotka varmistavat mahdollisimman hyvän sisäympäristön ihmisille samalla, kun energian kulutustasot pidetään alhaisina.

Yuexia Sun on apulaisprofessori Tianjinin yliopiston ympäristötieteen ja -tekniikan koulussa Kiinassa. Hänen tutkimusryhmällään on pitkäaikainen kokemus sisäympäristön ja rakennusten käyttäjien terveyden välisen yhteyden selvittämisestä. Hän toimii päätutkijana kahdessa suuressa epidemiologisessa tutkimuksessa Kiinassa: Chinese Children Health and Home (CCHH) sekä Chemical Exposure and Children’s Health (CHECH).

Seminaari on osa suurempaa Rakennusterveyden osaamiskeskus -projektia. Hankkeen tavoitteena on perustaa osaamiskeskus, joka tukee terveellistä rakentamista ja kestävää kehitystä sekä tarjoaa tukea tutkimukseen ja koulutukseen.

Lisätietoja:

Professori Ulla Haverinen-Shaugnessy, p. 050 406 4428, ulla.haverinen-shaughnessy@oulu.fi

