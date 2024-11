Tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden kuntoon parantunut hieman Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Tyytyväisyyden parantumista selittää etenkin päällystystöiden määrä, sillä päällysteiden kunto vaikuttaa selvimmin tienkäyttäjien tyytyväisyyteen. Viime vuonna päällystysohjelma oli ennätys lyhyt, kun taas tänä vuonna päällystettiin selvästi aiempia vuosia enemmän. Positiivista palautetta saatiinkin siitä, että alueella on tehty paljon päällystystöitä ja päällysteiden kunto on parantunut kuluvan kesän aikana. Tienkäyttäjät kokevat, että päätiet ovat kohtuullisessa kunnossa ja niiden päällysteitä uusitaan säännöllisesti. Palautteissa mainitaan kuitenkin, että myös on huonokuntoisia pääteitä, joissa on ajoturvallisuuteen vaikuttavia kuoppia ja epätasaisuuksia.

Päällysteissä on edelleen paljon korjausvelkaa erityisesti vähäliikenteisillä teillä, eikä kesän suurempi päällystysmäärä näy vielä asiakastyytyväisyyden parantumisena alemman tieverkon kuntoon. Tänä vuonna päällystyöt kohdentuivatkin enemmän vilkkaalle ja keskivilkkaalle tieverkolle, kun taas ensi vuonna päällystöitä kohdistetaan enemmän vähäliikenteiselle tieverkolle.

Kokonaisuudessaan tyytyväisyys päällysteiden kuntoon on edelleen alhaisella tasolla ja useissa vastauksissa mainitaan, että päällysteet ovat huonossa kunnossa, ja niissä on runsaasti vaurioita, kuten kuoppia, halkeamia ja muita pintavaurioita. Tienkäyttäjät kokevat, että päällysteiden kunto vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja ajoneuvojen kunnossapitoon. Korjausvelan vähentäminen vaatii pitkäjänteistä työtä, eikä merkittävää parannusta ole odotettavissa nopeasti, vaikka myös ensi vuonna panostetaan teiden uudelleen päällystämiseen.

Tienkäyttäjät eivät ole erityisen tyytyväisiä myöskään sorateiden kuntoon. Tienkäyttäjät kokevat, että sorateiden kunnossapito ei ole riittävää nykyisten liikennemäärien ja ajoneuvojen painojen vuoksi. Tienkäyttäjien mukaan keväisin suoritetut lanaukset ja sorastukset eivät riitä, ja toivottiin, että teitä hoidettaisiin useammin kesäkauden aikana. Tienkäyttäjät ovat kuitenkin sorateiden kesäkuntoon tyytyväisempiä kuin vähäliikenteisten teiden päällysteisiin.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tyytyväisyys on hieman parantunut ja tyytyväisyys jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin on kaikilla osa-alueilla selvästi yli 3. Pyöräilijöiden palautteessa nousee esille mm. tarve parantaa näkyvyyttä teiden varsilla sekä yleinen turvallisuuden puute liikenteessä.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa annettu palaute tienvarsien niitoista ja raivauksista on vaihtelevaa. Osa palautteista on positiivista, mutta on myös kriittistä palautetta. Osa tienkäyttäjistä toivoo parannusta mm. luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen ja niittotöiden laatuun sekä kasvillisuuden raivaukseen. Lisäksi useissa palautteissa nostetaan esiin tarve näkyvyyden parantamisesta teiden reunoilta, erityisesti alueilla, joissa liikkuu hirvieläimiä. Viime vuosina on panostettu tienvarsiraivauksiin ja niitä tullaan jatkamaan myös ensi vuonna.

Tienkäyttäjien palautteissa nousee esille useita asioita, jotka liittyvät teiden ja liikenteen ympäristöön, mutta eivät suoraan teiden kuntoon. Monissa palautteissa korostuu levähdyspaikkojen ja tienvarsien siisteys. Useat kommentoijat ovat huolissaan yleisestä epäsiisteydestä, mikä heikentää liikenneympäristön viihtyisyyttä. Palautteissa mainitaan myös liikennemerkkien huono kunto, ja sen koetaan vaikuttavan liikenneturvallisuuteen ja opasteiden näkyvyyteen.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Jenni Selänne, p. 040 846 3120