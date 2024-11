Aalto-yliopisto ja Etla vauhdittavat 5G- ja 6G-mobiiliteknologian tutkimusta

Viimeistään Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa aloitti globalisaation uuden, kansainvälisen voimapolitiikan ohjaaman aikakauden. Kehitys on omiaan heikentämään Suomen kaltaisten pienten maiden asemaa maailmantaloudessa – erityisesti sektoreilla, joiden toiminta perustuu globaaleihin arvoketjuihin ja joilla geopoliittiset intohimot ovat kuumimmillaan.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun CKIR-yksikön (Center for Knowledge and Innovation Research) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan Mobile is Global -hanke tutkii 5G- ja 6G-mobiiliverkkojen kehittämistä, rakentamista ja käyttöä uudessa, geopoliittisten ja geotaloudellisten intressien värittämässä maailmassa.

Mobiiliverkkojen tarjontaan liittyvät liiketoimintamahdollisuudet - ja erityisesti niiden kautta tulevat talous- ja muut yhteiskunnalliset hyödyt - ovat keskeinen osa Euroopan digitaalista tulevaisuutta. Ne ovat myös olennaisesti yhteydessä EU:n autonomia-, kasvu- ja turvallisuustavoitteisiin.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Ali-Vehmas on aiemmissa Nokia-rooleissaan ollut keskeisesti mukana 1G–4G mobiiliviestintäsukupolvien kehityksessä. Ali-Vehmas pohtii, miten aiempiin sukupolviin verrattuna 5G on nyt liiketoiminnan, sääntelyn ja teknologian näkökulmasta suuri epäjatkuvuus.

-Vaikka geopolitiikka vaikutti aiemmissakin sukupolvissa, niitä saatiin kehittää muut näkökulmat edellä. Epäjatkuvuudet ja erityisesti niiden yhteydet geopolitiikkaan ovat huonosti ymmärrettyjä ja juuri siksi pidän tätä hanketta merkittävänä Suomen ja Euroopan tulevaisuuden kannalta.

Murroksessa myös mahdollisuuksia

Aallon ja Etlan yhteistutkimus tarjoaa julkisille ja yksityisille päätöksentekijöille arvokasta tietoa toimista, joilla mobiili-infrastruktuurin kehitystä ja käyttöönottoa voidaan vauhdittaa. Hanketta rahoittaa Business Finland.

Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimii tutkimusjohtaja Ilkka Lakaniemi. Hän johtaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun CKIR-yksikköä, jonka tehtävänä on toimia sillanrakentajana tutkimusmaailman parhaan osaamisen sekä Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeiden välillä. Lakaniemen mukaan murroksissa piilee usein myös mahdollisuuksia.

-Geopoliittinen murros globaalissa taloudessa nähdään usein vain uhkana. Oikein valmistautumalla ja käytettävissä olevien resurssien järkevällä suuntaamisella geopoliittinen murros on kuitenkin myös mahdollisuus. Nyt käynnistynyt CKIR-ETLA yhteishanke tuo esille tätä käynnissä olevaa työtä ja mahdollisuuksien valikoimaa, Aallon Lakaniemi huomauttaa.

Mikä on Suomen pelikirja?

Tutkimuksen Etlassa tehtävää osuutta vetävä tutkimusjohtaja Heli Koski on aiemmin tutkinut muun muassa mobiiliteknologioiden standardisointia.

-Etlan tutkimusosuudessa syvennymme muun muassa siihen, miten EU:n digisääntely ja innovaatiopolitiikka vaikuttavat 5G- ja 6G-teknologioiden kehitykseen Suomessa ja Euroopassa suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, Koski kertoo.

Mobile is global -tutkimus polkaistaan käyntiin tänään keskiviikkona 13. marraskuuta 2024, kun Etla ja Aalto-yliopisto järjestävät yhteisen kick-off-tapahtuman. Sen yhteydessä julkaistaan myös ensimmäinen englanninkielinen tutkimusraportti: 5G geotalouden aikakaudella – Mikä on Suomen pelikirja? Raportin valmistelua on koordinoinut Etlan tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen.

-Tarjoamme viitekehyksen, jonka avulla on helpompi ajatella Suomen kansallisia etuja mobiiliverkkojen tapauksessa. Tällöin myös geopoliittisesti motivoituneiden sisäisten ja ulkoisten uhkien ajattelu tulee helpommaksi, Rouvinen sanoo.

Rouvinen, Petri, Ali-Vehmas, Timo, Harakka, Timo, Hyvärinen, Nina, Koski, Heli, Kässi, Otto, Lakaniemi, Ilkka, Mäki, Denisa & Thorén, Kent (13.11.2024). ”5G in the Era of Geoeconomics: Playbook for Finland?” (ETLA Report No 152).

Raportti on ladattavissa Etlan verkkosivulta: https://pub.etla.fi/ETLA-Raportit-Reports-152.pdf