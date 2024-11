Tammen kevään 2025 kirjat on julkistettu: juhlavuosia, uusia trillereitä ja odotettuja jatko-osia

Tutustu Tammen kevätkatalogiin tästä:

https://issuu.com/kirja/docs/tammi_kevat_2025

Kotimainen kaunokirjallisuus

Anna Harjun esikoisteos Jäljet on Tampereelle sijoittuva kansainvälisen tason trillerisarjan avaus. Silja-Elisa Laitosen menestyssarjan päätösosa Taakka kuvaa naispoliisien elämää sotien jälkeisessä Suomessa. Saara Turusen ja Petra Maisosen toimittama lukijoita ihastuttanut Suurteoksia-sarja jatkuu kolmannella osalla, jossa 20 kirjailijaa kertoo, mitkä teokset ovat muuttaneet heidän elämäänsä. Emilia Suvialan toinen romaani Laakso kertoo Piilaakson asukkaista ja siitä, mitä tapahtuu, kun teknologia syrjäyttää ihmissuhteet. Camilla Nissisen uusi romaani Rihmasto on taiten kudottu kertomus vanhemmuuden kipupisteistä ja sukupolvilta toisille siirtyvistä taakoista.

Kevään esikoisromaaneja ovat Samae Koskisen koskettava kasvutarina Aina on itketty ja Hanna Lanton Bilbao, joka on hätkähdyttävä romaani itsemääräämisoikeudesta ja rajojen rikkomisesta. Ulla Onervan Hattaradilemma aloittaa uuden sarjan kaikille, jotka eivät suostu salaamaan rakkauttaan romanttisia kirjoja kohtaan.

Muita kevään romaaneja ovat Hanna Arvelan terävä taidemaailmasatiiri Safe Space ja Kristiina Vuoren viihdyttävä Leningradin matkan kuvaus Pihlajanmarjat.

Kevään koukuttavimpia dekkareita ovat Patricia G. Bertényin sairaaladekkarisarjan odotettu jatko-osa Rikoksista pahin, Niko Rantsin Lainvartijat-sarjaa jatkava Vaikenemisen laki, Matti Remeksen Ruben Waara -sarjan uusi osa Viimeinen näytös, Markku Ropposen Kuhala ja kuoleman kurkkupurkit, Pauliina Suden Tuulia Raja -sarjan uusi hersyvä osa Tuuliajolla sekä 20 kesäisen rikosnovellin kokoelma 20 yötöntä yötä.

Runokokoelmia on keväällä luvassa kaksi: Mikko Rädyn toinen kokoelma Erehtymättömyydestä sekä valikoima Eino Leinon rakastetuimpia runoja Tuoksut vanamon ja varjot veen.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Tammen vuoden 2024 myydyin käännöskirja oli Mélissa Da Costan Kaikki taivaan sini. Rakastetulta kertojalta ilmestyy nyt uusi teos Toivoa versovat päivät. Lisa Ridzénin Kurjet lentävät etelään on koskettava romaani vanhenemisesta. Ruotsissa se on ollut myynti- ja arvostelumenestys. Lisäksi ilmestyvät Carley Fortunen Tänä kesänä kaikki on toisin, Rachel Lynn Solomonin Työtä vai huvia, Elsie Silverin Täydellinen, Ashley Postonin Kuolleet romantikot, Christina Laurenin Tosirakkaustesti, Sylvia Dayn Liian kaukana sekä Amy Neffin pakahduttava Silloin rakastin sinua eniten.

Keltaisessa kirjastossa ilmestyvät Elizabeth Stroutin Burgessin pojat, sarjaan uutena kirjailijana liittyvän Jo Ann Beardin Juhlapäiviä, Emily St. John Mandelin Rauhallisuuden meri, nobelisti Abdulrazak Gurnahin Hylkääminen sekä Jenny Erpenbeckin International Booker -palkinnon saanut Kairos.

Jännityksestä vastaavat Stephen Kingin Pimeällä puolella, Helen Fieldsin Täydelliset todisteet ja Täydellinen saalis, Stacy Willinghamin Kaikki vaanivat vaarat, Elly Griffithsin Harbinder Kaur -sarjan neljäs osa Viimeinen sana ja Brightonin mysteerit -sarjan toinen osa Savuverho, Lars Keplerin jo marraskuussa ilmestyvä Unissakävelijä, Maria Adolfssonin Doggerland-sarjan Vaikene kuin muuri, Jacqueline Winspearin uuden sarjan avaus Maisie Dobbsin ensimmäinen juttu sekä Carin Hjulströmin Yksi ruumis liikaa.

Tietokirjallisuus

Topi Borg pureutuu elämän suuriin kysymyksiin ja kertoo laajasti elämästään kirjassaan Normaaliusrodeo. Ylen Aasian-kirjeenvaihtajan Mika Hentusen ja Kansainvälisen pakote- ja vientivalvontajärjestön toimitusjohtajan Kristiina Heleniuksen Kiinan maailma – Tulevaisuuden supervalta ja sen tavoitteet avaa keskinäisriippuvuuksien monimutkaista maailmaa. Angela Merkelin ja Beate Baumannin Vapaus – Muistelmat 1954–2021 kertoo merkittävimmän eurooppalaisen poliitikon kokemukset vallan huipulta. Palkitun Pohjois-Amerikan tutkijan Markku Henrikssonin Yhdysvaltain idea selvittää, miksi Yhdysvallat toimii niin kuin se toimii. Janne Sarjan kirjoittamassa Loppuunmyyty – Janne Kataja -kirjassa vuosikausia suomalaisen tv-viihteen ja komiikan huipulla ollut Janne Kataja kertoo elämästään aidosti ja rehellisesti. Teemu Tyryn kirjoittama Minea Blomqvist – Rakkaustarina on inspiroiva kertomus golfin suomalaisesta megatähdestä Minea Blomqvistista. Concierge Jussi Lehtisen värikkäät seikkailut jatkuvat hänen ja Petteri Ala-Kivimäen kirjassa Katujätkästä herrasmieheksi. Kokeneiden rikosjournalistien ja tietokirjailijoiden Tuomas Rimpiläisen ja Miika Viljakaisen Suomalaiset sarjamurhaajat on ennennäkemättömän perinpohjainen selvitys Suomen pahimpien sarjamurhaajien teoista ja mielenmaisemasta.

Muita kevään tietokirjoja ovat Elisabet Lahden Sisun alkemia – Tarinoita elämästä, voimasta ja elämänvoimasta, Pirkko Lahden ja Heli Pruukin Lohtu – Miten selviydyn, Sanna-Mari Hovin Ruotsin kuningattaret – Vaimoja ja voimanaisia, Hilla Blombergin Suurella sydämellä – Toimittajana ja naisena, Teppo Heinolan Eläinlääkärin elämää, Merijn van de Laarin Nuku kuin luolamies – Parempaa unta ikiaikaisilla opeilla, Aleksi Harmokiven, Julius Hurrin ja Matti Parpalan Isän vuoro – Uutta roolia rakentamassa, Lauri Nummenmaan Talous & tunteet – Miten mieli toimii markkinoilla, Lauri Järvilehdon Konemieli – Onko ajattelu ihmisen yksinoikeus?, Tommi Tenkasen Kvanttikilpajuoksu – Supertietokoneiden vallankumous, Mari Koistisen Vahingossa keksityt – Viagrasta kuplamuoviin ja maissihiutaleista tarranauhaan, Paul Eskelisen Ensihoitajan silmin, Lasse Lindqvistin, Hannu Männyn ja Tomi Pyyhtiän Suomen selkäranka – Tarinoita yrittäjistä ja yrittäjyydestä, Toni Lehtisen Kakolan karkurit – Dynamiitti-Laineesta Lauri Törniin, Paavo Hellstedtin ja Juha Laaksosen Suomen pikkunisäkkäät – Hiiret, myyrät, päästäiset ja sopulit sekä Sami Karjalaisen Muodonvaihdoksia ihmettelemässä.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Ikäryhmä 0+

Vuosi 2025 on muumien 80. juhlavuosi, hurraa! Keväällä ilmestyvät Riina ja Sami Kaarlan sekä Anders Vacklinin Muumi ja Pikku Myy. Kotona, Muumi satutuokiot -sarjan Kotona Muumilaaksossa, jonka kirjoittajiin kuuluvat Tapani Bagge, Siri Kolu, Tittamari Marttinen ja Kaisa Paasto, sekä Tove Janssonin ja Mia Nilssonin Kun on yö. Pienimpien lukijoiden kirjoja ovat myös Sven Nordqvistin Viirun paras syntymäpäivä, Eric Carlen ja Bill Martin Jr:n Panda, panda, mitä näet siellä?, Eric Carlen Pikku toukka paksulaisen pikku kirjat, Camilla Mickwitzin iki-ihana Jasonin kesä joka ilmestyy uusintapainoksena, Leena Parkkisen ja Zagros Manucharin Käpykolon väkeä. Kevätkepponen, Lotta Monténin ja Aiju Salmisen Hups ja Hurrur, Saara Kekäläisen ja Reetta Niemensivun Valpuri ja uskomaton uniseikkailu, Lotta-Sofia Saahkon ja Mira Malliuksen Kun mummi unohti sanat, Lotta-Sofia Saahkon ja Christel Rönnsin Lotta ja pappa. Virvon, varvon, Sanna Sofia Vuoren ja Silja-Maria Vihersaaren Merkillinen matkalaukku, Minka Kuustosen esikoisteos Oili Pupunen ja suuri rihmastonmuutos, jonka on kuvittanut Reetta Niemensivu, sekä Richard Scarryn Jussi ja Juuso avaruusmatkalla.

Ikäryhmä 5+

Suositussa Kysy ja kurkista -sarjassa ilmestyy Katie Daynesin Miten kaikki toimii? Dav Pilkeyn Koiramiehestä on tulossa helmikuussa elokuva, ja tammikuussa ilmestyy uutuusteos Koiramies. Kohelluslaivalla maapallon ympäri. Pilkeyltä ilmestyy myös Kapteeni Kalsarin ja Sähköräkäjätkän iso paha taistelu osa 2: Roimien roboräkien kosto. Lisäksi ilmestyvät Beatrice Alemagnan Päivä jona ei tapahtunut mitään, Riikka Jäntin Hiiru. Mahtava maailmankaikkeus, Jukka Itkosen ja Tuomas Kärkkäisen Terveisiä Kalevalasta, Anni Tanskasen esikoisrunoteos Sillä aikaa koulussa Johanna Ilanderin kuvittamana, Riina ja Sami Kaarlan sekä Anders Vacklinin Pet Agents. Lemmikit pelissä sekä Lemmikkifrendit. Hector, Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan Risto Räppääjä ja kaksoisolento -leffakirja sekä Paula Norosen ja Kati Närhin Yökoulu ja huurteinen hirviö.

Ikäryhmä 7+

Timo Parvelan Ella ja kaverit -sarja on riemastuttanut lukijoita ympäri maailman jo 30 vuotta! Keväällä ilmestyy sarjan 41. kirja Tuukka tietää (kuv. Anni Nykänen) sekä Klassikko-Ellana Ella yökoulussa (kuv. Mervi Lindman). Timo Parvelan Pate-sarjassa ilmestyy Pate ja mummon kirous Pasi Pitkäsen kuvittamana. Paula Norosen, Minna Kivelän ja Aiju Salmisen palkitussa ja järjettömän suositussa sarjassa ilmestyy viides osa Järjettömän hulluja satuja. Lisäksi alakoululaisille on tulossa Paula Norosen ja Terese Bastin Supermarsu ja valheiden vangit sekä Supermarsu tekee maalin, Kaisa Paaston ja Mari Ahokoivun Prankensteinin morsian, Jari Mäkipään ja Jii Roikosen Etsiväkerho Hurrikaani. Poptähden painajainen, Satu Rämön ja Satu Kontisen Satujen saaret -sarjan kirjat Kotikumpu ja Tiiraluoto, sekä Martin Widmarkilta kirjat Lasse-Maijan etsivätoimisto. Dinosauruksen arvoitus, Sarjakuvamysteerit 4 ja Kauhuagentti Nelly Rapp. Vuorenkuninkaan salissa.

Ikäryhmä 9+

Helena Immosen Purppurausvan animaagit -sarjassa ilmestyy kolmas osa Zelenen salaisuus, Katariina Alongin Hevoskallion kuiskaajat -sarjassa toinen osa Näkymätön lahja ja Ali Standishin Outoja tapauksia Baskervillen koulussa -sarjassa toinen osa Viiden merkki. Jukka Behmin huippusuositun ihmepoika Leonin matka futismaailman huipulle jatkuu kolmannessa osassa Skorpionin isku.

Ikäryhmä 12+

Siri Kolun Alle aallon aloittaa seikkailuromaanitrilogian, joka kertoo erityisistä nuorista, jotka elävät samaan aikaan kahdessa eri ajassa. Ansu Kivekkään Murto on pikimustan huumorin sävyttämä kuvaus vauhdikkaasta nuoruudesta. Tubettaja Paqpan eli Beata Rodaksen Paqpan maailma. Väritä jännät reissut! sisältää omakohtaisia tarinoita kulissien takaa.

Ikäryhmä 15+

Menestyselokuva Tytöt tytöt tytöt valtasi valkokankaat vuonna 2022, nousi puheenaiheeksi ja voitti palkintoja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Nyt elokuvan käsikirjoittajilta Ilona Ahdilta ja Daniela Hakuliselta ilmestyy romaani Tytöt tytöt tytöt joka syventää elokuvan tarinaa ja tuo siihen uusia tasoja. Lisäksi ilmestyvät romaanista Punaista, valkoista ja kuninkaansinistä tunnetun Casey McQuistonin YA-romaani Suutelin Shara Wheeleriä sekä Alice Osemanin Heartstopper-käsikirja, joka on upea matka Charlien ja Nickin maailmaan.

Disney-kirjoissa seikkailevat kaiken ikäisten sankarit Nalle Puh, Vaiana, Aku Ankka, Inside Out 2:n Riley, Frozenin Anna ja Elsa sekä moni muu rakastettu hahmo. Marvel-kirjoissa on mukana pienten lasten ikisuosikki Spider-Man sekä muut supersankarit. Star Wars -faneja ilahduttavat Disney+-sarjasta tutut Pikkujedien seikkailut sekä The Mandalorian -sarjan toisen tuotantokauden tarina sarjakuvana. National Geographic -tietokirjoissa on helppolukuista ja mielenkiintoista tietoa avaruudesta ja eläimistä.

Arvostelukappaleet: tiedotus@tammi.fi

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:

Kotimainen kaunokirjallisuus:

Viestintäpäällikkö Ina Westman | +358 40 5544543 | ina.westman@wsoy.fi

Tietokirjallisuus:

Tiedottaja Venla Tyynelä | +358 50 3415101 | venla.tyynela@wsoy.fi

Suomennettu kaunokirjallisuus ja lasten- ja nuortenkirjallisuus:

Viestintäpäällikkö Johanna Harkkila | +358 41 4497274 | johanna.harkkila@tammi.fi

Painokelpoiset kansi- ja kirjailijakuvat: https://www.tammi.fi/kuvapankki