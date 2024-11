Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan alustajättien algoritmit jakavat työnhakijoita voittajiin ja häviäjiin

YTM Matti Laukkarisen väitöstutkimuksessa selvitettiin, kuinka työnantajat hyödyntävät henkilökohtaisia verkostoja ja sosiaalisen median alustoja potentiaalisten työnhakijoiden etsinnässä. Tutkimuksessa erityisesti tarkasteltiin sitä, kuinka some-alustojen algoritmiset kuratointijärjestelmät ohjaavat työnhakijoiden etsintää.

”Some-headhunting ei ole uusi ilmiö, mutta tutkimukseni perusteella väitän, että uusien teknologioiden myötä proaktiivinen työnhakijoiden etsintä yleistyy tulevaisuudessa. Muutos haastaa käsitystämme reilusta rekrytointiprosessista”, Laukkarinen kommentoi.

Kun rekrytoijat kohdistavat työpaikkatiedottamista tietyntyyppisille työnhakijoille, ulkopuolelle jäävät työnhakijat eivät saa edes mahdollisuutta hakea työtä. Myös rekrytoijien on vaikea arvioida algoritmien reiluutta, sillä LinkedInin kaltaiset alustajätit pitävät algoritmiensa toimintaperiaatteet salassa. Tämä antaa alustoille huomattavaa valtaa rekrytointiprosessissa.

Algoritmien hyödyntäminen edellyttää työmarkkinaosapuolilta uusia taitoja

Kyky tunnistaa algoritmien taipumuksia on tärkeää, jos niitä haluaa hyödyntää työnhaussa ja rekrytoinnissa. Tämä ei ole yksinkertaista, sillä läpinäkymättömyyden vuoksi joudumme toimimaan osittain arvailujen varassa.

”Vaikka tutkimukseni antaa tietoa työnhakijoiden somekäyttäytymisen merkityksestä, on vaikea tietää varmuudella, miten algoritmit lopulta arvottavat työnhakijoiden digitaalista jalanjälkeä.”

Työnhakijat voivat hyödyntää algoritmisia taitoja tehdäkseen osaamisensa paremmin näkyväksi potentiaalisille työnantajille. Työnantajien tulisi taas kyetä hyödyntämään algoritmeja tavalla, joka tukee reilua rekrytointia eikä potentiaalisia kandidaatteja jää algoritmiavusteisten rekrytointiprosessien ulkopuolelle.

Vaikka algoritmit yleistyvät, henkilökohtaiset sosiaaliset verkostot tarjoavat edelleen ainutlaatuisen kanavan työtä koskevan informaation vaihtoon. Tuttavien kautta saatu informaatio on tyypillisesti luotettavaa, ja kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa kommunikoimme paljon sellaista tietoa, jota digitaalinen viestintä ei pysty välittämään.

YTM Matti Laukkarisen sosiologian väitöskirjan " From networking to matchmaking: Labor matching and proactive candidate search in the age of algorithmic curation" tarkastustilaisuus järjestetään 22.11.2024 klo 12.00 alkaen yliopiston vanhassa juhlasalissa, S212. Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, dosentti, YTT Pasi Pyöriä (Tampereen yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori Petri Ruuskanen (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/97816

Lisätietoja: Matti Laukkarinen, matti.m.laukkarinen@jyu.fi +358504773720

Taustatietoa

Matti Laukkarinen valmistui talotekniikan insinööriksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2020 pääaineenaan sosiologia. Hän on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa tutkimus- ja opetustehtävissä vuodesta 2020 lähtien. Ennen siirtymistään tutkijaksi Laukkarinen on työskennellyt talotekniikan ja energiakonsultoinnin tehtävissä rakentamisen ja teollisuuden aloilla.