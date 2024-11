Väitös: Vaikea sydäninfarkti lisää myöhemmän äkillisen sydänpysähdyksen riskiä

Iskeemiset sydänsairaudet ovat edelleen yleisin kuolemansyy Suomessa ja länsimaissa. Sepelvaltimotauti on merkittävin kuolemaan johtava sydänsairaus. Sydäninfarktin yhteydessä kuoleman riskiä voidaan arvioida GRACE-pisteytyksellä. Pisteytys arvioi sydäninfarktin vakavuutta niiden löydösten perusteella, joita potilaan hoitoon saapuessa on tehty.

Lääketieteen lisensiaatti Markus Hautamäki tutki väitöskirjassaan GRACE-pisteytyksen kykyä arvioida sepelvaltimotautikohtauspotilaan kuoleman riskiä. Lisäksi hän selvitti, onko GRACE-pisteytyksen arviota mahdollista tehostaa. Tutkimuksessa arvioitiin myös pisteytyksen yhteyttä infarktin jälkeisen äkillisen sydänpysähdyksen ilmaantuvuuteen.

Tutkimuksen perusteella pisteytys ennusti kuolleisuutta hyvin. Pisteytyksen ennustuskyky parani, kun pisteytykseen yhdistettiin sydämen pumppauskykyä kuvaava muuttuja.

– Merkittävin havaintomme oli, että huomasimme GRACE-pisteytyksen olevan yhteydessä myöhempään äkillisten sydänpysähdysten esiintymiseen. Vaikeamman sydäninfarktin sairastanut potilas oli siis suuremmassa riskissä saada äkillinen sydänpysähdys sydäninfarktin jälkeen, Hautamäki sanoo.

Hautamäen mukaan tutkimuksen tuloksia voidaan tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi tekoälypohjaisten riskimallinnusten pohjana, jonka myötä tuloksilla voi olla vaikutusta myös potilaan hoitoon.

Äkillisen sydänpysähdyksen osalta tutkimustuloksia ei voida vielä laajemmin yleistää, vaan tuloksia täytyy ensin arvioida toisessa potilasryhmässä. Jos tulokset ovat toistettavia erilaisissa potilasjoukoissa, voitaisiin näitä mahdollisesti myöhemmin hyödyntää esimerkiksi tahdistinhoidon tarpeen arvioimisessa.

Hautamäki on sisätauteihin erikoistuva lääkäri Tampereelta. Hän työskentelee Kanta-Hämeen keskussairaalan sisätautiklinikalla.

Väitöstilaisuus perjantaina 29. marraskuuta

LL Markus Hautamäen kardiologian alaan kuuluva väitöskirja GRACE Score and Pre-Hospital Administration of Antiplatelet Medication in Estimating Mortality in Patients with Acute Coronary Syndrome tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 29.11.2024 kello 12.00 Finn-Medi 5 rakennuksen auditoriossa (Biokatu 12, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Juha Sinisalo Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Jussi Hernesniemi Tampereen yliopistosta.