Taloyhtiö on vastuussa myös jalkakäytävän liukkaudentorjunnasta

Talvikunnossapitoon liittyvät velvoitteet eli esimerkiksi lumen auraus ja pihan hiekoittaminen on usein ulkoistettu huoltoyhtiölle, mutta viime kädessä vastuu kiinteistön turvallisuudesta on taloyhtiöllä. Usein taloyhtiö on vastuussa myös tontin kohdalla kulkevan jalkakäytävän tai tontille johtavan kulkutien talvikunnossapidosta.

”Tontinomistaja eli taloyhtiö vastaa tonttinsa vierellä kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta, ellei kunta ole tehnyt päätöstä sen ottamisesta kunnan vastuulle”, sanoo Kiinteistöliiton lakiasiantuntija Tapio Haltia.

Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.

Taloyhtiön hallituksen kannattaa tarkkailla pihan lumi- ja jäätilannetta

Vaikka taloyhtiö olisi ulkoistanut kiinteistön talvikunnossapidon huoltoyhtiölle, kannattaa taloyhtiön hallituksen seurata pihamaan kuntoa ja olla tarvittaessa valmiina itsekin puuttumaan tilanteeseen.

Lumipyryn jälkeen huoltoyhtiö ei välttämättä ehdi auraamaan ja hiekoittamaan kaikkia pihoja niin pian kuin taloyhtiöissä toivottaisiin. Silloin taloyhtiön hallituksen kannattaa tarvittaessa omatoimisesti merkitä pihan vaaranpaikat esimerkiksi puomeilla tai muilla varoitusmerkeillä.

Myös asukkaiden kannattaa tarkkailla piha-alueen kuntoa ja ilmoittaa vaaranpaikoista hallituksen jäsenille, huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle välittömästi.

”Kun taloyhtiö tilaa talvikunnossapitoon liittyvät työt ulkopuoliselta ammattilaiselta eli esimerkiksi kiinteistönhuoltoyhtiöltä, sen kannattaa kirjata sopimukseen, että palveluntarjoaja vastaa myös lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta sekä tarvittavista varotoimenpiteistä, kuten puomituksista”, Tapio Haltia neuvoo.