Suomen kielen opiskelu auttaa muualta muuttaneita integroitumaan yhteisöön – Anne Koskela palkittiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

Oulun yliopisto on hyvin kansainvälinen. Koko 4 100 henkilön työyhteisöstä lähes neljäsosa on muun kuin Suomen kansalaisia. Yliopiston 14 000 perustutkinto- ja tohtoriopiskelijasta yli joka kymmenes on muun kuin Suomen kansalainen. Lisäksi Oulun yliopistoon saapuu vuosittain yli 500 vaihto-opiskelijaa.

Anne Koskela on toiminut Oulun yliopistossa suomi toisena kielenä -opetuksen uranuurtajana 1990-luvun puolivälistä saakka. Tänä päivänä Oulun yliopisto tarjoaa kansainvälisille opiskelijoilleen ja henkilöstölleen suomen kielen opintoja alkeistasolta edistyneelle tasolle saakka. Erilaisia suomen kielen opintojaksoja on tarjolla jopa 80 opintopisteen verran ja opiskelupaikkoja kursseilla on lukuvuosittain pari tuhatta.

”Kurssit ovat suosittuja, ja esimerkiksi alkeiskursseilla suorituksia tulee noin tuhat vuodessa. Yhä useampi kansainvälinen opiskelija ja henkilökunnan jäsen jatkaa suomen kielen oppimista alkeistasoa pidemmällekin”, kertoo Jaana Isohätälä, joka johtaa Oulun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskus Linguaa.

Palkitsemisperusteissa kiitellään Anne Koskelaa siitä, että hän on opettajana innostanut monet kielenoppijat jatkamaan suomen opintoja yhä pitemmälle, ja kannustanut heitä jatkuvaan kielenkäyttöön ja aktiiviseen kielitaidon kehittämiseen.

Ensi lukuvuodesta lähtien kaikkiin Oulun yliopiston kansainvälisiin kandidaatin- ja maisterintutkintoihin kuuluu suomen kielen opintoja, mikä tukee kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista. Myös perheiden integroitumista paikalliseen kulttuuriin pidetään Oulun yliopistossa tärkeänä.

”Suomen kielen opintoja tarjotaan myös yliopiston henkilökunnan puolisoille, mikä helpottaa perheen integroitumista Suomeen ja Ouluun”, Jaana Isohätälä täydentää.

Suomen kielen kursseja on tarjolla myös Oulun yliopiston ulkopuolisille opiskelijoille. Tällä hetkellä Oulun yliopisto pilotoi täydentävällä rahoituksella maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta, jolla tuetaan maahanmuuttajien kielitaitoa ja hakeutumista suomenkielisiin yliopisto-opintoihin.

Oulun yliopisto on jakanut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon vuodesta 2009 lähtien. Palkinnon saajat valitaan yliopistoyhteisön nimeämien ehdokkaiden joukosta.