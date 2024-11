Ihmisläheiset johtajat löytyvät ravintola-alalta

Ihmisläheinen työelämä 2024 -gaala houkutteli jo toista kertaa yhteen työelämän kehittämisen kärkinimet. Ravintola-alan johtajat menestyivät kilpailussa erityisen hyvin. Tapahtumassa nostettiin ihmisläheisimmät työpaikat, johtajat ja työelämäteot parrasvaloihin.

Elli Holappa Jungle Juice Barin toimitusjohtaja voitti kultaa Ihmisläheisin johtaja -kategoriassa yli 250 henkilöä työllistävien organisaatioiden sarjassa.

Johanna Junkkari McDonald’s Pori Koivula, McDonald’s Pori Musa ja McDonald’s Rauma -yrittäjä palkittiin hopealla Ihmisläheisin johtaja -kategoriassa alle 250 henkilöä työllistävien organisaatioiden sarjassa.

Heidi Stirkkinen Kotipizza Groupin toimitusjohtaja nappasi pronssia Ihmisläheisin johtaja -kategoriassa alle 250 henkilöä työllistävien organisaatioiden sarjassa.

‘’Ravintola-alan vaativa ja nopea toimintaympäristö edellyttää ihmisten onnistunutta johtamista, joka rakentuu arvostukselle, kohtaamisille ja mahdollisuuksille kasvaa sekä kehittyä. Alamme on kehittynyt vuosien aikana merkittävästi, josta kertoo myös annettu tunnustus Ihmisläheisin Johtaja –kategoriassa. Minulle johtajana on erityisen tärkeää, että jokainen ihminen kohdataan arvostettuna ja yksilönä – se on avain yhteistyöhön ja menestykseen’’, kommentoi Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Heidi Stirkkinen.

’’Ravintola-ala tarjoaa monelle suomalaiselle nuorelle ensimmäisen kosketuksen työelämään. Alalla onkin merkittävä vastuu huolehtia nuorten työntekijöiden perehdytyksestä sekä valmentaa heitä turvallisesti työelämään. Ihmisläheisen johtamisen avulla luodaan psykologista turvallisuutta sekä mokat salliva ja yhteisöllinen työkulttuuri. Olen äärimmäisen otettu saamastani tunnustuksesta, mutta myös erityisen ylpeä siitä, että myös Jungle Juice Bar oli yksi finalisteista ja ehdolla myös ihmisläheisinmäksi työpaikaksi’’, Junge Juice Barin toimitusjohtaja Elli Holappa jatkaa.

Hälsan järjestämässä kilpailussa palkitut johtajat ja organisaatiot ovat esimerkkejä siitä, että inhimillisyys työelämässä tarkoittaa paitsi välittämistä ja arvostusta myös konkreettisia tekoja, jotka edistävät yksilöiden ja organisaation kasvua.