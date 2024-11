Akava tekee ehdotuksia kasvutoimista – mukana korkeakoulujen pääomittaminen kahdella miljardilla

– Korkeakouluissa tehtävä tutkimus tuottaa uusia tieteellisiä läpimurtoja ja innovaatioita. Tutkimuksen avulla uudistumme ja saavutamme kaivattua kasvua. Hallituksen puoliväliriihi on merkittävä päätöksenteon paikka, ja siellä tulisi päättää korkeakoulujen pääomittamisesta kahdella miljardilla eurolla. Tämä veisi meitä lähemmäs maailman huippukorkeakouluja, joilla on merkittävä sijoitusvarallisuus. Siitä saatavat tuotot lisäisivät korkeakoulujen mahdollisuutta päättää tutkimuksen kohdentamisesta, tutkimusinfrastruktuurin kehittämisestä tai toimintansa uudistamisesta muulla tavoin, toteaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.



– Pääomittaminen perustuisi korkeakoulujen tutkimuksen vaikuttavuuteen ja varainhankintakykyyn. Lisäksi sen edellytykseksi voitaisiin kytkeä yksityisen pääoman kerääminen, Löfgren toteaa.



– On tärkeää, että pääomittaminen ei heikennä korkeakoulujen nykyistä tai tulevaa valtionrahoitusta. Pääomittaminen voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siirtämällä valtionyhtiö Solidiumin omistuksia korkeakoulujen taseisiin tai Suomen itsenäisyyden juhlarahastoon perustuva lahjoitusmalli, Löfgren sanoo.

Löfgren nosti esille korkeakoulujen pääomittamisen ja muut Akavan ehdotukset kasvutoimiksi puheessaan Akavan liittokokouksessa 25.11. Akavatalolla.

Akavan ehdotukset kasvun vahvistamiseksi

1. Pääomitetaan korkeakouluja kahdella miljardilla

2.Tehdään parlamentaarinen sitoumus taata puolelle Suomen nuorista korkeakoulututkinto

3. Uudistetaan verotusta kasvuun kannustavaksi

4. Kolminkertaistetaan kansainvälisten erityisosaajien määrä

5. Kaksinkertaistetaan EU:n TKI- ja osaamispanostukset

6. Tehdään Suomesta jatkuvan oppimisen kärkimaa

7. Kehitetään yritystukijärjestelmää tukemaan yritysten uudistumista

Lisätietoja Akavan kasvutoimista osoitteessa https://akava.fi/kasvutoimet/

Lue Maria Löfgrenin liittokokouspuhe https://akava.fi/puheenjohtaja-maria-lofgrenin-katsaus-akavan-syysliittokokous-25112024/