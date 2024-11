EK JA SY: Yritykset odottavat parempia kansainvälistymispalveluita

Yritysjohtaja Elina Björklund selvittää paraikaa ministereiden Wille Rydmanin ja Ville Tavion toimeksiannosta yhteistyössä ministeriöiden ja elinkeinoelämän kanssa, kuinka asiakaslähtöiset yrityspalvelut turvataan ja hallitusohjelman mukaisesti Business Finlandin ulkomaantoiminnot integroidaan ulkoasiainhallintoon.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ja Suomen Yrittäjät (SY) kannattavat selvityshenkilö Björklundin näkemystä, ettei vientiasiantuntijoista kannata tehdä virkamiehiä, vaan ulkoministeriön alaisuudessa olisi erillinen osakeyhtiö, mahdollinen Export Finland Oy, jonne Business Finlandista sovitut palvelut ja sitä tukevat asiantuntijat siirtyvät. Vastaava malli toimii Ruotsissa. Tämä mahdollistaisi nykyisten ja uusien yrityspalveluiden kehittämisen sekä toimivat kumppanuudet ja yhteisrahoituksen yksityisen sektorin kanssa teemakohtaisissa hankkeissa.

EK ja SY esittävät, että hallitus vielä harkitsisi, mikä on yritysten ja niiden palveluiden kannalta paras toimintamalli varmistaa erityisesti pk-yritysten kaipaamat vientipalvelut. Kiistassa ulkomaantoimintojen organisoitumisesta yrityspalvelujen kehittäminen on jäänyt taka-alalle. Olennaista on, että muutosten jälkeenkin yhteistyö on saumatonta ja sujuvaa eri ministeriöiden ja näiden alaisten Team Finland -toimijoiden kesken sekä elinkeinoelämän kanssa. Tärkeätä on varmistaa myös innovaatioiden onnistunut kaupallistaminen ja kansainvälistyminen uudessakin toimintamallissa.

Samalla EK ja SY kiirehtivät toimia, joilla alueelliset yrityspalvelut saadaan toimimaan siten, että paikallisten toimijoiden, kuten kaupunkien ja kehitysyhtiöiden, elinkeinoelämän järjestöjen sekä valtakunnallisten Team Finland -toimijoiden, yhteistyö on saumatonta ja nykyistä tavoitteellisempaa.

Ely-keskukset ovat muuttumassa elinvoimakeskuksiksi ja samalla niiden lukumäärä on pienentymässä. Suuri riski on, että Team Finland -palvelut etääntyvät entistä kauemmaksi yrityksistä. Elinkeinoelämän on oltava keskeisessä roolissa alueellisen yhteistyön ja työnjaon uudistamisessa, jos aidosti halutaan varmistaa toimivat yrityspalvelut.