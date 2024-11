Tampere Peace Day avaa uusia näkökulmia rauhaan

Videotervehdyksen Tampere Peace Day -tapahtumaan tuo kansanedustaja ja entinen ulkoministeri Pekka Haavisto.

Tapahtuman tarkoituksena on tarkastella uudelleen rauhan käsitettä ja rauhanvälitystä ja -rakentamista muuttuneessa globaalissa tilanteessa. Teema kannustaa osallistujia hahmottelemaan rauhaa kriittisesti ja kysymään, miten rauhantutkimus ja rauhankäytänteet voivat mukautua yhtäältä muuttuneeseen geopoliittiseen tilanteeseen ja toisaalta rauhan määritelmän moninaisuuteen.

Ensimmäisen Tampere Peace Day -tapahtuman järjestivät vuosi sitten Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI ja CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation. Tänä vuonna järjestäjien joukkoon liittyvät Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura.

TAPRIn tutkimusjohtaja Marko Lehti sanoo, että tapahtuma tuo luovasti yhteen tutkimuksen ja toiminnan rauhan parissa. Keskusteluissa kohtaavat tutkijat ja rauhan alan toimijat, kuten rauhanrakennuksen, konfliktien ja turvallisuuden parissa työskentelevät ammattilaiset.

Rauha käsittää sekä jokapäiväisiä kokemuksia että sovittelukäytäntöjä maailmanlaajuisesti.

– Rauhan määrittely on monimutkainen tehtävä, johon ei ole helppoa vastausta. Rauha on voimakas ja voimaannuttava käsite, jolla on yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden kokemuksissa ja käytänteissä eri merkityksiä, Lehti toteaa.

Rauhaa ja turvallisuutta ylläpitävien maailmanlaajuisten järjestelmien kyky ratkaista konflikteja on heikentynyt. Samaan aikaan konfliktit ovat pitkittyneet ja konfliktin osapuolet ovat yhtä moninaisempia, mikä tekee konfliktien ratkaisemisesta entistä vaikeampaa. Myös hybridivaikuttaminen ja uudet teknologiat muokkaavat sodankäyntiä.

Tampere Peace Dayn paneelit sekä puhujien monipuoliset taustat tuovat esiin erilaisia ääniä ja näkökulmia rauhan- ja konfliktintutkimukseen ja konfliktien ratkaisuun muun muassa Ukrainassa, Palestiinassa ja Syyriassa.

Tilaisuuden pääpuhujana on Göteborgin yliopiston professori Swati Parashar.

Lue pääpuhujan esittely (englanniksi): https://research.tuni.fi/tapri/news/swati-parashar-to-give-keynote-address-at-tampere-peace-day-2024/

Tampere Peace Day -konferenssi 2.12. klo 10.15-17.00 Tampereen yliopiston keskustakampuksella, juhlasalissa (Kalevantie 4).