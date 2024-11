Kokoomuksen Wallinheimo: Keskustan vaihtoehtobudjetti on suuri kasvupuhallus

Kokoomuksen jyväskyläläinen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo on pöyristynyt keskustan vaihtoehtobudjetin kasvupopulismista. Koko kesän ja syksyn keskusta on julistanut turuilla ja toreilla tuplaavansa talouskasvun, mutta lopputuloksena on pannukakku.

“Keskustan vaihtoehtobudjetti on kokonaisuudessaan suuri kasvupuhallus. Keskusta vaatii hallitusta tuplaamaan kasvun ja mahdollisimman nopeasti, mutta samalla sen omat kasvutoimet jäävät pitkäaikaisten toiveiden tasolle. Pitääkin kysyä keskustalta että, mikä näistä nyt esitetyistä keinoista tuo heti ensi vuonna sen suomalaisille luvatun tuplakasvun”, Wallinheimo kysyy.

”Keskustan kasvutoimilistoille ei myöskään ole laskettu minkäänlaista hintalappua. Keskustan kasvulistan toteuttaminen vaatisi todennäköisesti miljardiluokassa lisää säästöjä, veronkiristyksiä tai uutta velkaa. Kasvutoimia on hyvä listata, mutta uskottavia ne eivät ole ilman selkeää rahoitusta”, Wallinheimo sanoo.

Wallinheimon mukaan Keskustan vaihtoehtobudjetissa on lopullisesti hylätty aito huoli Suomen velkaantumisesta ja taloutemme vastuullisesta hoidosta.

“Keskustan vaihtoehto osoittaa sen, että puolue on oppositiossa muiden vasemmistopuolueiden tapaan hylännyt tavoitteen velkaantumisen taittamista. Talousvastuullisesta Sipilän ajan keskustasta ei ole enää mitään jäljellä,” Wallinheimo toteaa.

"Myös vaihtoehtobudjetin rahoituskyhäelmät ovat onnettomia. Rahapelien lisenssimallin tuotot on laskettu tuloihin kahteen otteeseen ja Turun tunnin junan perumisella rahoitetaan moninkertainen määrä pysyviä menoja. Harmaan talouden torjunnan kultakaivosta ammennetaan jälleen 100 miljoonaa lisäeuroa", Wallinheimo päättää.