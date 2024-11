SuPerin edustajisto on huolissaan hyvinvointialueiden säästötoimista

Lakisääteisten palvelujen turvaaminen on viime kädessä eduskuntaan valittujen kansanedustajien velvollisuus. - Jos he eivät kanna vastuuta, hyvinvointialueilla joudutaan tekemään päätöksiä, jotka ovat lainsäädännön vastaisia ja voivat olla hengenvaarallisia tai jopa kuolettavia palveluja tarvitseville kansalaisille, Katja Kinnunen sanoo.

Kinnunen muistuttaa myös, että hoitajille ja muille sote-alan ammattilaisille säästöt näkyvät konkreettisesti toimeentulon heikkenemisenä ja jatkuvana epävarmuutena. - Ala, joka on ollut tuttu ja turvallinen, onkin yhtäkkiä muuttunut epävarmaksi. Säästötoimet voivat johtaa jopa lomautuksiin ja irtisanomisiin, mikä lisää epävarmuutta toimeentulosta. Huoli oman työpaikan säilymisestä ja asiakkaille annettavan palvelun laadun heikentymisestä koettelevat hoitajan jaksamista.

On tärkeää, että sote-sektorin työnantajat pystyvät turvaamaan osaavan ja koulutetun henkilöstön saatavuuden tulevina vuosina. Muuttuva väestörakenne lisää palvelutarvetta erityisesti vanhusväestössä, ja samaan aikaan sote-henkilöstö eläköityy voimakkaasti. Lisäksi pienenevät ikäluokat aiheuttavat ongelmia esimerkiksi lähihoitajien koulutusmääriin. Hyvinvointialueiden säästöratkaisut eivät helpota tätä yhtälöä.

- Työolosuhteita ja palkkausta on kehitettävä, jotta ala säilyttää vetovoimansa ja pystyy pitämään nykyiset työntekijänsä ja saamaan myös uusia ammattilaisia, SuPerin edustajiston puheenjohtaja Katja Kinnunen kertoo.

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto. Edustajisto on liittokokouskauden aikana SuPerin ylin päättävä elin, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajisto on koolla 28.–29.11. Helsingissä.