Rajavartiolaitos ja lääkärihelikopteripalvelu ovat julkishallinnon maineikkaimmat – Poliisi suurin nousija

Julkishallinnon organisaatioiden mainetta tutkittiin loka-marraskuussa 2024, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 10 561 suomalaista. Kärkeen sijoittuneista organisaatioista FinnHEMSin ja Rajavartiolaitoksen mainearvosanat olivat molemmilla 3,87 ja Hätäkeskuslaitoksella ja Pelastustoimella 3,84.

Luottamus&Maine-tutkimusmallissa jokaiselle organisaatiolle lasketaan maineluku asteikolla 1–5.

Julkishallinnon Luottamus&Maine 2024 -tutkimuksen maineikkaimmat organisaatiot, sijaluvut 1–10. Taulukossa esitetyt luvut on pyöristetty kahden desimaalin tarkkuudella. Tasatuloksella olevat organisaatiot ovat listalla aakkosjärjestyksessä. *Pelastustoimea arvioitaessa on pyydetty arvioimaan oman alueen pelastuslaitosta. T-Media Oy

Yleisellä tasolla julkishallinnon maine on kasvanut edellisvuodesta. Eniten nousua oli tapahtunut maineen vuorovaikutuksen osa-alueessa. Myös luottamus julkishallintoon kääntyi kolmen vuoden hienoisen laskun jälkeen nousuun ja palautui hyvälle tasolle.

“Turvallisuusviranomaisten maine on korkealla tasolla edellisvuosien tapaan. Suomalaisten luottamus viranomaisiin on jopa Pohjoismaalaisittain poikkeavaa. Tämä luottamus lujittaa yhteiskuntaa näinä polarisoivina aikoina”, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti sanoo.

Julkishallinnon maineen rakenne. Luvut perustuvat T-Median luomaan 25 organisaation koriin. Korissa on edustettuna 25 tunnetuinta tutkimuksessa mitattua julkishallinnon organisaatiota. T-Media Oy

Poliisi on suurin mainenousija

Luottamus&Maine-tutkimuksen tavoitteena on kuvastaa julkisen hallinnon organisaatioiden maineen ja luottamuksen kehitystä myös organisaatio- ja kulttuuritasolla.

Suurinta mainenousua teki tänä vuonna Poliisi, joka onnistui vahvistamaan mainettaan kansan parissa huomattavat 0,31 yksikköä. Poliisi saavutti tutkimuksessa mittaushistoriansa parhaat mainetulokset. Erityisen paljon maineen yksittäisistä osa-alueista nousivat vuorovaikutus, työpaikka sekä johto.

“Muutos on kokonaisuudessaan hyvin merkittävä. Aniharvoin näemme näin suuria nousuja maineessa, varsinkin, kun maine on jo entuudestaan kohtalaisella tai hyvällä tasolla. Huomionarvoista on lisäksi se, että 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä mainemielikuvat poliisista olivat kaikkein positiivisimmat ja erinomaisella tasolla”, T-Median vanhempi neuvonantaja Nina Laakso sanoo.

“Tutkimuksemme mukaan poliisi koetaan huomattavan luotettavana. Poliisin kantoja halutaan kuulla sekä toimintaa tukea verovaroin. Kansalaiset haluavat myös lisää resursseja ja näkyvyyttä poliisille. Eli enemmän poliiseja valvomaan, partioimaan ja pitämään huolta turvallisuudesta niin liikenteessä, maaseuduilla kuin kauppakeskuksissakin.“ Laakso jatkaa.

Näin tutkimme

Julkishallinnon Luottamus&Maine 2024 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää keskeisten julkishallinnon organisaatioiden luottamusta ja mainetta kansalaisten keskuudessa.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 4.10.-6.11.2024.

Kokonaisuutta on toteutettu T-Median toimesta vuosittain vuodesta 2018 lähtien. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 10 561 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).