”Lupaavaa koko Suomelle!”: Ohjelmistoala satsaa taas kasvuun, rekrytointi kiihtyy ja kannattavuus kohentuu – ”Kasvajan markkina!”

Lehdistötiedote 2.12.2024

Vuosi sitten oltiin ohjelmistoalalle poikkeuksellisessa tilanteessa. Vaikka ala oli silloinkin Suomen ykkönen kasvussa mitattuna, heikko yleinen taloustilanne heijastui voimakkaana keskittymisenä kannattavuuteen kasvupanostuksiin verrattuna. Nyt tilanne on toinen, koko maalle tärkeällä tavalla.

”Jotain todella oleellista on tapahtunut, sentimentti eli mielialat ovat muuttuneet – ja parhaaseen mahdolliseen suuntaan. Vuosi sitten kasvuun satsasi ohjelmistoyrityksistä vain 40 prosenttia, mutta nyt jo 60 %. Tämä muutos on kansallisestikin merkittävä uutinen, lupaavaa koko Suomelle! Kun ohjelmistoala uskaltaa taas luottaa kasvuun, se voi johtua vain yleisen taloustilanteen ja suhdanteen kääntymisestä. Mennään siis vahvasti valoa kohti”, summaa Rasmus Roiha, ohjelmistoalan kattojärjestön Software Finland ry:n toimitusjohtaja.

Sykemittari kertoo useista kasvukäännettä tukevista myönteisistä muutoksista.

”Kun katsoo Sykemittarin antia niin ymmärtää, mitä kasvun taustalta löytyy ja miten se vaikuttaa. Ja hyvältä näyttää! Henkilöstömäärän kasvua odottavia yrityksiä on taas 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten, eli rekrytointiin saadaan taas uutta vauhtia. Huomattavasti kasvavien yritysten määrä kasvanut 60 % vuodentakaisesta”, toteaa Roiha tyytyväisenä.

Roiha löytää tunnelman muutoksen takaa myös kannattavuuden kohentumista.

”Myös kannattavuusnäkymät ovat viime vuodesta selvästi parantuneet: Meillä on nyt sekä enemmän parempaa kannattavuutta odottavia yrityksiä että selvästi vähemmän kannattavuuden heikkenemistä odottavia yrityksiä. Näin saadaan yhteen laskien nettona 12 prosenttiyksikön nousu kannattavuudessa, mikä on jo merkittävä lukema. Yritysten omat satsaukset ovat siis löytäneet hyvin niihin vastaavaa kysyntää yritysmaailmasta ja julkiselta sektorilta”, Roiha taustoittaa.

Kansainvälisyyteen nojaava NAPA kasvukiidossa maailmalla – ”kasvajan markkina”

Yksi Sykemittariin vastanneista, merkittävää kasvua odottavista yrityksistä on NAPA Oy. NAPA edustaa globaalia huippua ohjelmistoyrityksissä, jotka edistävät merenkulun tehokkuutta, ilmastoystävällisyyttä ja turvallisuutta. NAPA kuuluu myös niihin kasvajiin, joille viime vuosikin oli hyvä, mutta tämä vuosi vielä parempi.

”Ennakoimme voimakasta kasvua, teemme parasta tulosta ikinä. Meillä liikevaihdosta yli 90 prosenttia menee vientiin ja menestyksemme taustalla on rikas yrityskulttuuri, jossa olennaisena tekijänä on englanninkieli yrityksen kaikkia osaajia yhdistävänä voimana. Meillä on toimistot 10 maassa, eikä yhtään tehtävää, johon tarvittaisiin välttämättä suomenkieltä”, kuvailee NAPA:n varatoimitusjohtaja Esa Henttinen.

NAPA itse rekrytoi jatkuvasti, henkilöstöä on jo reilusti yli 200. Kansainvälisyys on valttia.

”Menestykseen pyrittäessä ei ole varaa sulkea maailman isointa ’talent poolia’ pois, siksi yhteisen kielen on oltava englanti. Olisi absurdia rajata työvoiman saatavuutta!”, painottaa Henttinen.

Omassa rekrytoinnissaan Suomessa NAPA on tehnyt olennaisen havainnon, josta kasvuhaluisten kannattaa juuri nyt napata kiinni.

”Nyt on kasvajan markkina! Suhdanne on loikkaamassa, mutta osaajia on vielä hyvin tarjolla. Nyt ei ole syytä odotella, jos haluaa täydentää tiimiään, ennen kuin korkeasuhdanteessa osaajat revitään taas käsistä”, kannustaa Henttinen.

Uusin sykemittari on ladattavissa täältä: Sykemittari_Syksy_2024.pdf

Lisätietoja:

Rasmus Roiha, Software Finland ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi

Esa Henttinen, NAPA Oy, varatoimitusjohtaja, 050 326 9082, esa.henttinen@napa.fi