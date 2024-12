Helena Rannalle HYYn korkein kunnianosoitus

HYYn korkein kunnianosoitus eli ylioppilaskunnan puheenjohtajiston merkki leveässä purppuranauhassa myönnettiin professori, oikeushammaslääkäri ja sotarikostutkija Helena Rannalle kunnioituksena hänen elämäntyöstään. Purppuranauha myönnetään erittäin merkittävästä työstä yhteiskunnan tai ylioppilaskunnan hyväksi. Edeltävän kerran purppuranauha on myönnetty vuonna 2018 presidentti Sauli Niinistölle.

”Ranta on elämäntyöllään muuttanut maailmaa. Hän on esimerkillisesti hyödyntänyt akateemista osaamistaan erityisesti ihmisoikeuksien ja oikeuden edistämiseksi, mikä on hyvä tavoite meille kaikille”, perustelee HYYn hallituksen puheenjohtaja Antti Kaijansinkko myönnettyä huomionosoitusta.

Ranta on pitkällä urallaan edistänyt ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta ja oikeuslääketieteellistä toimintaa kansainvälisesti. Hän on toiminut useiden oikeuslääketieteellisten tutkijaryhmien johtajana ja jäsenenä erilaisilla kriisialueilla, muun muassa Bosnia ja Hertzegovinassa, Kosovossa, Kamerunissa, Thaimaassa ja Nepalissa. Työnsä kautta Ranta on tukenut ihmisoikeuksien ja oikeuden toteutumisen lisäksi rauhantyötä ympäri maailmaa. Ranta on myös toiminut pitkään erilaisissa naisjärjestöissä tasa-arvon ja naisten aseman hyväksi.

”Se perintö, jonka minun sukupolveni nyt jättää teille, ei ole kaikilta osin kunnioitusta herättävä. Siksi asetamme toivomme teihin, koska te olette tulevaisuuden ääni”, Ranta totesi kiitospuheessaan.

Juhlassa myönnettiin myös muita huomionosoituksia. Ylioppilaskunnan kunniamerkki leveän nauhan kera myönnetään henkilölle, joka on huomattavalla tavalla edistänyt ylioppilaskunnan pyrkimyksiä tai jolle ylioppilaskunta haluaa osoittaa erityisen suurta kunnioitustaan. Leveä nauha myönnettiin asianajaja Jaakko Hietalalle toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi ja vararehtori Kai Nordlundille opiskelijamyönteisyydestä.

Ylioppilaskunnan ansiomerkki kapean nauhan kera myönnetään henkilölle, joka on toiminut merkittävällä tavalla ja ansiokkaasti ylioppilaskunnan hyväksi. Kapea nauha myönnettiin seuraaville ansioituneille:

Heidi Ahlajoki

Hanna Eskolin

Riina Karvonen

Riikka Kokko

Rasmus Olander

Eedla Rahikainen

Esa Tiusanen

Leea Tolvas

Aleksi Tujunen

Kari Vilkki

Sebastian Österman

Ylioppilaskunnan standaari myönnetään yhteisölle, joka on edistänyt ylioppilaskunnan pyrkimyksiä. Standaari jaettiin pyöreitä vuosia vuonna 2024 täyttäville kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Condus ry:lle, Eurooppalainen Suomi ry:lle ja Opiskelijoiden Liikuntaliitolle (OLL).