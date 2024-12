Kasvuyrityskysely: Vain 13 prosenttia yrittäjistä kokee, että Suomessa on riittävästi kannustimia kasvattaa yritystä

Kasvuyrittäjät listaavat tärkeimmiksi kasvuun kannustaviksi muutoksiksi palkkaamista helpottavan työlainsäädännön, yrittäjyyden arvostuksen, paikallisen sopimisen lisäämisen, osinko- ja yhteisöverotuksen sekä vaurastumisen arvostuksen.

–Ei tarvitse isommin ihmetellä, miksi meillä ei ole kasvua. Siihen on selvä syy: Suomessa ei ole yrittäjille ja omistajille riittävästi kasvun kannustimia. Meillä on suuria ongelmia säätelyssä, verotuksessa, rahoituksessa ja yrittäjyyden arvostuksessa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

–Meillä on lastattu työnantajayrittäjän harteille vuosien varrella aivan kohtuuton taakka. Tähän tarvitaan muutos. Työllistämistä pitää helpottaa ja yrittäjän harteille lastattua hallintotaakkaa määrätietoisesti keventää, hän lisää.

Suomen Yrittäjien ja Epicenterin Verianilla teettämään kasvuyrityskyselytutkimukseen vastasi kesä-syyskuun 2024 aikana 1549 pk-yritysten edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 2,5 prosenttiyksikköä.

Harva näkee erittäin hyviä kasvun edellytyksiä

Yrityksistä vain kuusi prosenttia näkee kasvun edellytykset erittäin hyviksi seuraavan kolmen vuoden aikana ja 31 prosenttia melko hyviksi. Joka viides yritys (19 %) arvioi kasvun edellytykset melko tai erittäin huonoiksi.

Tyytyväiset asiakkaat, henkilöstön osaaminen ja yrityksen vakaa taloustilanne ovat tärkeimmät tekijät kasvun mahdollistajina. Näin raportoivat yritykset, jotka arvioivat kasvun edellytyksensä erittäin tai melko hyviksi tulevalle kolmelle vuodelle.

–Voimakkaasti kasvuhakuiset näkevät kuitenkin kasvunedellytykset hyvinä, uskaltavat ottaa riskiä ja ovat valmiita palkkaamaan osaavia työntekijöitä. Näitä yrityksiä on kuitenkin lukumääräisesti liian vähän. Huolestuttavaa on, että nämä yritykset eivät näe erityistä syytä jäädä Suomeen, jos menestyvät, sanoo Epicenterin Country Manager Kristian Nieminen.

Tutkimus- ja kehityspanostus tuo kasvua

Voimakkaasti kasvuhakuisista ja yli 30 prosenttia viime vuosina kasvaneista yrityksistä yli puolella on tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kaikista yrityksistä osuus on 18 prosenttia.

–Tutkimus- ja kehityspanostus luo edellytyksiä kasvulle. Siksi on olennaista, että yrityksillä on resursseja tutkimus- ja kehitystyöhön. Se vaatii hyvää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, Pentikäinen muistuttaa.

Tärkeimpiä tutkimus- ja kehityspanostuksia ovat uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraus (58 %), henkilöstön koulutus (42 %) ja uusien teknologioiden käyttöönotto (42 %).

Kasvuyritykset luottavat osaamiseensa

Yrittäjät arvioivat laajalti, että suomalaisten yritysten kannattaa pyrkiä maailmalle ja että yrityksissä on kasvuun ja kansainvälistymiseen riittävä osaaminen. Erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset kokevat, että he myös uskaltavat panostaa kasvuun.

Ongelmiksi taas koetaan Suomen sääntely-ympäristö, kansalliset ja EU:n rahoitusohjelmien kohdistaminen sekä verokannustimien riittävyys. Laajalti myös koetaan, että yritysten ei ole helppoa saada rahaa kasvun rahoittamiseen.

–On helppo mennä sen taakse, ettei Suomella ole varaa tukea voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä. Mielestäni kyse ei kuitenkaan ole yksinomaan rahasta, vaan siitä, että tunnistamme näiden yritysten erityistarpeet ja suuntaamme toimenpiteitä vahvemmin niiden tukemiseen. Meidän on korkea aika ymmärtää, että aidon kasvun lähteenä on uusi yritystoiminta – ei pelkästään olemassa olevien vientiyritysten tukeminen, Nieminen sanoo.

