SOK:n hallitus vuodelle 2025 on valittu

Black Fridayn yllättävin hitti? Miehet ostavat alennusviikon aikana jättimäisen määrän mustia boksereita 22.11.2024 08:15:00 EET | Tiedote

Viihde-elektroniikasta pitkälti tunnetusta Black Fridaysta on tullut viime vuosina miehille mustien boksereiden päivä, kertoo Prisman tuore myyntidata. Luvut ovat jopa häkellyttäviä, sillä viime vuosina Black Friday -viikolla mustien boksereiden myyntimäärä on kasvanut yli 200 prosenttia, ja niitä myydään keskimäärin 34 000 kappaletta. Tämä on yli kolminkertaisesti normaaliin viikkoon verrattuna. Trendin odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna.