Ympäristöpalkinto Sininen pallo Sissi Penttilälle, Aku Varamäelle ja Julia Thurénille

Sininen pallo – Blå globen -palkinto myönnetään tänä vuonna kolmelle aloitteelle ja toimijalle, jotka tähtäävät ylikulutuksen vähentämiseen. Yksi aloitteista on Gummeruksen tietokirjailijoiden Aku Varamäen, Sissi Penttilän ja Julia Thurénin kehittämä Viiden vaatteen vuosi -haaste. Palkintoperusteissa todetaan, että Viiden vaatteen vuosi on onnistunut kampanja, joka kannustaa sekä kuluttamaan vähemmän että pitämään parempaa huolta jo olemassa olevista vaatteista esimerkiksi huoltamalla ja korjaamalla niitä.

”Aku Varamäki, Sissi Penttilä ja Julia Thurén ovat vastuullisuuskysymyksiin keskittyneitä tietokirjailijoita ja sosiaalisen median vaikuttajia. Varamäki ja Penttilä ovat kirjoittaneet kirjan Planetaarinen vaatekaappi (Gummerus 2024), joka tarjoaa tietoa kestävästä kuluttamisesta sekä vaatteiden huoltamisesta. Thurénin kirjassa Kaikki kuluttamisesta (Gummerus 2021) puolestaan selvitetään, mistä kuluttaminen johtuu ja miten sitä voisi vähentää. Viiden vaatteen vuosi on erinomainen esimerkki onnistuneesta viestintäkampanjasta, jossa tartutaan vakavaan aiheeseen myönteisellä ja ratkaisukeskeisellä tavalla.”

Sininen pallo on vuodesta 2021 alkaen jaettu ympäristöpalkinto, joka nostaa esiin merkittäviä tekoja ekologisen kriisin ratkaisemiseksi. 100 000 euron palkinnon rahoittavat Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Svenska litteratursällskapet i Finland SLS tasaosuuksin.

Julia Thurén on etenkin rahan, talouden ja kuluttamisen aiheisiin keskittynyt vaikuttaja, toimittaja ja kirjailija. Häneltä on ilmestynyt kirjat Kaikki rahasta (2018) ja Kaikki kuluttamisesta (2021), joka oli tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana.



Aku Varamäki on yrittäjä ja työpäivämuotoilija, joka pitää Instagramissa suosittua @planetaarinenvaatekaappi-tiliä. Hän on kirjoittanut Planetaarinen vaatekaappi -tietokirjan yhdessä Sissi Penttilän kanssa. Häneltä on myös julkaistu tulevaisuuden työtä käsittelevä tietokirja Future Proof (Docendo, 2019).



Sissi Penttilä on vastuullisuusasiantuntija, jolla on vuosien kokemus vaatealan vastuullisuuden edistämisestä. Hän on kirjoittanut tietokirjan Planetaarinen vaatekaappi yhdessä Aku Varamäen kanssa.



Lisätietoja:

Jonas Lång, palkintolautakunnan edustaja, SLS, p. 045 657 7422

jonas.lang@sls.fi



Pauliina Pietilä, Gummeruksen viestintä, p. 040 7792942, pauliina.pietila@gummerus.fi,