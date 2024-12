Pohjois-Pirkanmaan sote-palvelujen tuotantotavaksi esitetään suppean ulkoistuksen ja oman tuotannon yhdistelmää

Aluehallituksen päätöstä varten on arvioitu erilaisia tuotantotapojen vaihtoehtoja. Suppean ulkoistuksen ja oman tuotannon yhdistelmän on arvioitu parantavan valmiuksia vastata henkilöstön saatavuuden haasteisiin. Samalla se kuitenkin turvaa omana tuotantona sellaiset erityisosaamista vaativat palvelut, joita esimerkiksi kuluvalla sopimuskaudella on jouduttu osin siirtämään omaksi toiminnaksi. Hallitukselle esitetään, että Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisen käynnistämispäätös tuodaan aluehallitukseen tammi-helmikuussa 2025.

Hallitus valitsee niin ikään lasten- ja nuorisopsykiatrian rakennushankkeen urakoitsijat sekä päättää vammaispalvelujen palveluverkkosuunnitelmasta. Aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi on valmisteltu myös organisaatiouudistuksen edellyttämiä hallintosäännön muutoksia.

Esityslistalla 9.12. olevat asiat:

Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelujen palveluverkkosuunnitelmat

Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Hyvinvointialuejohtajan varahenkilöiden nimeäminen

Pohjois-Pirkanmaan sote-palvelujen tuottamisen vaihtoehdot

Pirkanmaan hyvinvointialueen hankintasuunnitelma 2025-2026

Tuotantotapa-analyysit Pirkanmaan hyvinvointialueella

Organisaatiorakenteen arviointi ja siihen liittyvät hallintosääntö muutokset

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen rakentamisen kustannusarvion muutos

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennushankkeen sivu-urakoitsijoiden valinta

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennushankkeen pääurakoitsijan valinta

Oikaisuvaatimus virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta

Elämän tähden -tunnustuspalkinto 2024

Eettiset toimintaperiaatteet Pirkanmaan hyvinvointialueella

Aluevaltuustokauden vaihtumisen koulutussuunnitelma

Vastaus valtuustoaloitteeseen - Työsuhdepolkupyöräedun käyttöönotto

Aluevaltuuston 25.11.2024 päätösten täytäntöönpano

