Mariella Särestöniemi sai vuoden 2024 eHealth-palkinnon

Tekniikan tohtori Mariella Särestöniemi on tunnettu tieteenalojen rajat ylittävästä tutkimustyöstään, jossa yhdistyvät lääketiede ja teknologia. Hänen tutkimuksensa keskittyvät erityisesti langattomien radioteknologioiden hyödyntämiseen diagnostiikassa. Särestöniemi on mukana kehittämässä ratkaisuja, joilla voidaan parantaa terveydenhuollon saavutettavuutta harvaan asutuilla alueilla sekä kehittyvissä maissa. Hänellä on 94 vertaisarvioitua julkaisua, ja hän toimi toukokuussa 2024 Oulussa järjestetyn kansainvälisen NCDHWS2024-konferenssin tieteellisen komitean puheenjohtajana. Lisäksi hän johti konferenssijulkaisujen toimitustyötä, jotka julkaistiin Springer-kustantamon arvostetussa CCIS-sarjassa.

Tilaisuudessa palkittiin myös Turun yliopiston dosentti Janne Lahtiranta. Hän on keskittynyt terveysteknologian kehittämiseen, erityisesti testialustojen ja synteettisen terveysdatan hyödyntämisen saralla.

Palkinnot myönnettiin tunnustuksena merkittävästä panoksesta telelääketieteen ja eHealthin hyväksi. Palkintojen tavoitteena on kannustaa innovatiiviseen ja vaikuttavaan työhön digitaalisen terveydenhuollon alalla.

Artikkelissa Tutkija Mariella Särestöniemen työssä yhdistyy terveys ja 6G-teknologia kerrotaan tarkemmin Särestöniemen tutkimuksesta.

Tekniikan tohtori Mariella Särestöniemi on tehnyt jo toisen väitöskirjan. Hän väittelee Oulun yliopistossa 5.12. klo 12 alkaen oppiaineesta Lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka. Väitöstutkimuksen suomennettu otsikko on Ihmiskehon kaksoset realistiseen mallintamiseen mikroaaltotekniikan lääketieteellistä käyttöä varten. Väitöstilaisuus on seurattavissa etänä.