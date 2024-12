Oma Häme jatkaa palveluidensa kehittämistä – taloustilanne kiristää muutosvauhtia

Ensi vuoden talousarvion päätöksenteko käynnistyy hyvinvointialueella. Aluehallitus käsittelee hyvinvointialuejohtajan esitystä kokouksessaan maanantaina 9. joulukuuta. Aluevaltuusto päättää vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta 17. joulukuuta. Valtuustokokousta voi seurata suorana omahame.fi -sivuston kautta.

Aluehallituksen 9.12.2024 kokouksen esityslista

Oma Häme jatkaa palvelujensa kehittämistä ja turvaa asukkaidensa lakisääteiset palvelut myös ensi vuonna tiukasta taloustilanteesta huolimatta. Tämänhetkisen arvion mukaan hyvinvointialue saa taloutensa tasapainoon vuosien 2025 ja 2026 aikana. Laki kuitenkin velvoittaa kattamaan vuosina 2023 ja 2024 kertyneet alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä, mikä vaatii huomattavan ylijäämäisiä talousarvioita seuraavalle kahdelle vuodelle.

Vuoden 2023 alijäämä oli noin 60 miljoonaa euroa, ja myös kuluvan vuoden tulos on yhtä merkittävästi alijäämäinen. Lisäksi talouden suunnitteluun sisältyy yhä paljon epävarmuustekijöitä ja riskejä. Vuodelle 2025 Oma Hämeen valtion rahoitus kasvaa 803,8 miljoonaan euroon, mikä on vajaat 9 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna. Rahoituksen kasvu on kuitenkin jälkijättöistä, eikä se riitä kattamaan kertyneitä alijäämiä.

Hyvinvointialuejohtajan mukaan toimintaympäristön muutokset vaativat, että Oma Häme tekee huhtikuussa valittavan, uuden aluevaltuuston kanssa väliarvion ennen vuoden 2026 talousarvion tekemistä.

– Talousarvioon on otettu paljon sellaisia uusia toimia, jotka laittavat vuoden 2025 aikana talouden rakennetta korjaavia muutoksia liikkeelle, mutta joiden vaikutuksia on syytä tarkastella vuoden 2026 talousarviokäsittelyn yhteydessä uudelleen. Muutosten suunta on oikea, mutta meidän on tehtävä väliarvio ensi vuoden loppupuolella, että voimme varmistua muutosvauhdin ja riskien riittävästä hallinnasta, sanoo Olli Naukkarinen.

Alijäämien kattamiseen asetettu tiukka aikataulu pakottaa hyvinvointialueen etsimään kustannussäästöjä uusista kohteista. Tämän lisäksi aiemmin hyväksyttyjen, kahden talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet on saatava toteutumaan täysimääräisesti. Myös keväällä päätettyjen palveluverkkomuutosten toimeenpano on edellytyksenä alijäämien kattamiselle. Alijäämien kattaminen edellyttää myös, ettei valtion rahoituksessa tapahdu oleellista heikennystä vuodelle 2026.

Hyvinvointialuejohtajan aluehallitukselle tekemä talousarvioesitys pitää sisällään myös keinoja menojen hillitsemiseksi. Aiemmin esille on tuotu vuodeosastojen ja sairaaloiden toimintaan tehtävät muutokset. Lisäksi pohdinnassa on esimerkiksi omaishoidontuen määrän sopeuttaminen lakisääteiselle tasolle.

Muutoksille on myös toiminnallinen tarve

Kanta-Häme on yksi harvoista hyvinvointialueista, jolla on pieni mahdollisuus mahdollisuudet alijäämien kattamiseen velvoiteajassa. Se vaatii onnistumisia, tiukkaa taloudenpitoa ja tiettyä toimintaympäristön vakautta.

– Tätä aikataulua tulisi kansallisin ratkaisuin hiukan höllentää. Muutosvauhti johtaa siihen, että dialogi sidosryhmien ja henkilöstön kanssa jää vähäiseksi, mikä puolestaan rapauttaa luottamusta ja aiheuttaa lukuisan määrä väärinkäsityksiä. Muutosten yhteisvaikutusten analysointiin tarvittaisiin enemmän aikaa, painottaa hyvinvointialuejohtaja.

Naukkarisen mukaan lokakuun rahoituslaskelma ja siinä tapahtunut sairastavuuskertoimen muutos tuo Oma Hämeelle rahoitusta 40 miljoonaa vuosille 2025-2026.

– Lisäksi viime aikoina on päättynyt useita kilpailutuksia, joissa kulukehitys suhteessa nykytilaan on jopa negatiivinen. Vuosi 2025 jälkimmäinen puolisko ja vuosi 2026 näyttävät nyt ensi kerran sen, miten paljon hyvinvointialuetasoiset järjestämistavat ja kilpailutukset parantavat tuottavuuttamme.

Naukkarinen muistuttaa, että monet toteutuneet ja monet suunnitellut muutokset palveluihin ovat tarpeellisia sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Monet muutokset myös parantavat palveluja tai lisäävät palveluiden integraatiota, mistä asiakkaat hyötyvät. Palveluja tuodaan asiakkaan kotiin uusilla fyysisillä palvelumalleilla, kuten ensihoidon ja kotisairaalan yhteinen Gerbiili-palvelu. Tai digitaalisesti, johon Oma Häme tarjoaa jo nyt varsin laajan valikoiman keinoja.

Muutokset ovat tarvittavia, vaikka muutosvauhti on kireä. Tämä ajatus pätee myös julkisuudessa paljon esillä olleisiin muutoksiin, joita kaavaillaan vuodeosastojen ja sairaaloiden toimintaan sekä erikoissairaanhoidon poliklinikoille. Palvelujen kehittämiselle on jatkuva tarve ja suunnitellut muutokset vahvistaisivat moniammatillista yhteistyötä ja mahdollistaisivat lääkäriresurssien tehokkaampaa käyttöä. Se myös parantaisi asiakkaan saamia palveluja, kun tarjolla olisi laajempi tutkimusvalikoima ja sujuvampi konsultaatiomahdollisuus.

– Sote-uudistuksen tavoitteena on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen sekä perustason palvelujen vahvistaminen. Lisäksi meillä on velvoite hillitä kustannusten nousua sekä varautua ikääntymisen mukana tuomaan palvelutarpeen muutokseen. Kaavailtuihin muutosesityksiin on vaikuttanut myös henkilöstön saatavuus sekä toiminnan kehittämistarpeet, sanoo terveydenhuollon toimialajohtaja Jarmo Lappalainen.

– Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintoihin suunnitellaan muutoksia niin, että palvelukeskuksiin jäisi usein tarvittavia palveluita sekä niitä erikoisaloja, joiden osalta integroituminen perusterveydenhuollon palveluihin katsotaan erityisen tärkeäksi. Joidenkin erikoisalojen palveluja on tarkoitus siirtää Hämeenlinnaan, mihin vaikuttavat myös esimerkiksi resurssien tehokkaampi käyttö sekä kalustoon ja laitteisiin liittyvät näkökohdat, jatkaa Lappalainen.

Talouden haasteista huolimatta Oma Häme on saavuttanut kuluvana vuonna merkittäviä edistysaskelia. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja on vähennetty ja kevyempiä asumisvaihtoehtoja on lisätty, mikä tukee ikääntyneiden kotona asumista. Asiakkaiden ohjausta palveluihin on selkeytetty ja helpotettu monin tavoin, muun muassa ottamalla käyttöön ensilinja-numeroita. Keskitetyt, ensilinjanumerot toimivat yhteistyöverkostona, jonka kautta asiakkaan asia hoidetaan kerralla kuntoon tai otetaan ammattilaisten haltuun. Eri palveluiden ensilinjanumerot ovat tarkoitettu erityisesti niille asukkaille, joilla ei ole vielä hoitosuhdetta tai joilla on uusi palvelutarve.

Tulevaisuuden tavoitteet nousevat strategiasta

Vuoden 2025 talousarvio rakentuu strategiasta nouseville, selkeille tavoitteille ja mittareille, jotka on Oma Hämeessä määritelty ensimmäistä kertaa OKR-mallin mukaisesti (Objectives and Key Results). OKR-mallin ideana on määrittää yhteisesti tavoitteet, jotka kertovat, mitä kohti mennään sekä seurata ja mitata avaintuloksia, jotka puolestaan kertovat, ollaanko maaliin päästy toivotulla tavalla.

Valtuustotasolla sitovia, koko hyvinvointialueen yhteisiä tavoitteita on viisi. Niissä yhdistyvät asiakkaan pääsy oikeaan palveluun oikeaan aikaan, palveluiden vaikuttavuus ja tuottavuus sekä ammattilaisten ja teknologian yhteistyö asiakkaan tarpeisiin mukaan.

1) Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa

Tavoitteena on parantaa asiakkaan kohtaamista ja ohjausta niin, että asiakas pääsee oikeaan palveluun mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti, ja ongelmat pyritään ratkaisemaan yhdellä yhteydenotolla. Palvelukulttuurin muutoksella on tarkoitus vähentää palveluiden hajanaisuudesta johtuvia ongelmia ja kohdistaa resurssit tehokkaasti niille, jotka tarvitsevat eniten tukea.

2) Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet ​

Palveluita tuotetaan tehokkaasti asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Tämä perustuu paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien tunnistamiseen ja päällekkäisten palveluiden karsimiseen. Palvelujen vaikuttavuutta ja vaikutusta asiakkaiden elämänlaatuun seurataan organisaation kaikilla tasoilla, minkä perusteella kehitetään toimintaa edelleen.

3) Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille

Ammattilaisten tulee tunnistaa asiakkaan kokonaisvaltainen palvelutarve ja välttää ohjaamista useisiin ja päällekkäisiin palveluihin. Tavoitteena on siirtyä kohti yhteistä asiakassuunnitelmaa, joka vähentäisi palveluiden hajanaisuutta, parantaisi jatkuvuutta ja asiakkaiden elämänlaatua.

Tämä uusi toimintamalli kohdistuu erityisesti viiteen kriittiseen palveluketjuun: leikkauspotilaan, masennusta sairastavan, vanhemmuuden varhaisen tuen, opiskelun tai työelämän ulkopuolella olevien nuorten sekä ikääntyneen kotiutumisen palveluketjut.

4) Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista

Oma Häme on asiakaslähtöinen organisaatio, jossa palveluja tuotetaan tehokkaasti asiantuntijoiden saumattomalla yhteistyöllä. Oma Hämeellä on yhteinen johtamismalli, mikä mahdollistaa luottamuksen ja läpinäkyvyyden sekä ammattilaisten osaamisen systemaattisen ja tavoitteellisen kehityksen.

5) Tuottavuus turvaa palvelut

Talousohjelmat toteutetaan suunnitellusti. Jokaisella tulosalueella tehdään tuottavuusvertailuja omien yksiköiden välillä. Lisäksi vertaillaan omaa toimintaa yksityisen palvelutarjontaan tuotantotapa-analyysien/kustannusanalyysien avulla.

Oma Häme jatkaa palvelujensa kehittämistä ja turvaa asukkaidensa lakisääteiset palvelut myös ensi vuonna taloustilanteesta huolimatta. Palvelumuutoksissa turvataan asiakkaiden palvelut ja niiden jatkuvuus hoitosuunnitelmien mukaisesti. Muutosten toteutus suunnitellaan huolellisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa.