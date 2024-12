Tampereen seudulla on havaittu poliovirusta jätevedessä – yhtään tautitapausta ei ole todettu, suomalaisten poliorokotuskattavuus on erittäin hyvä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesiseurannassa on löytynyt poliovirusta Tampereen seudulta. Löydös osoittautui muuntuneeksi tyypin 2 poliovirukseksi (VDPV2).

VDPV2 on muuntunut elävästä, heikennetystä, suun kautta otettavasta poliorokoteviruksesta.

Muuntuneen tyypin 2 polioviruksen löytyminen tarkoittaa sitä, että alueella on ollut näytteenottoaikana yksi tai useampi poliovirusta erittänyt henkilö. Jos täysin tai osittain rokottamaton henkilö kohtaa kyseisen viruksen, hän voi saada tartunnan ja harvinaisissa tapauksissa sairastua oireiseen polioon.

”Löydös on harvinainen, muttei täysin odottamaton. Vastaava muuntuneen polioviruksen jätevesilöydös tehtiin Suomessa noin kymmenen vuotta sitten. Polioepidemian riski Suomessa on pieni. Meillä on yksi Euroopan parhaista polion seurantajärjestelmistä, ja lisäksi rokotuskattavuus poliota vastaan on korkea”, sanoo THL:n ylilääkäri Leif Lakoma.

Poliota seurataan jätevesistä useissa Euroopan maissa. Muuntuneita tyypin 2 polioviruksia on tämän syksyn aikana löytynyt jätevesiseurannassa myös Espanjassa, Puolassa ja Saksassa. Maailman terveysjärjestö WHO:n tutkimuksissa selvisi, että virukset ovat geneettisesti yhteydessä alun perin Nigeriassa havaittuun viruskantaan, joka edelleen kiertää useissa Afrikan maissa. Yhtään poliotapausta ei Euroopassa ole kuitenkaan todettu.

Suomessa ei käytetä elävää poliovirusta sisältäviä rokotteita

Poliorokotukset alkoivat Suomessa vuonna 1957, ja suomalaiset ovat hyvin suojattuja poliota vastaan. Viimeinen poliotapaus todettiin Suomessa vuonna 1985. Samana vuonna koko väestölle tarjottiin polion tehosterokote.

Nykyisin Suomessa käytetään pistettävää poliorokotetta, joka ei sisällä eläviä viruksia, joten siitä ei voi saada poliovirustartuntaa. Rokotteen saa maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa.

Lapsilla poliorokotusten kattavuus on yli 98 prosenttia. Rokotetta tarjotaan lapsille kolmen, viiden ja 12 kuukauden iässä, ja suojaa tehostetaan 4-vuotiaana. Aikuisten on huolehdittava siitä, että he ovat saaneet elämänsä aikana yhteensä kolme annosta poliorokotetta.

”Kannattaa varmistaa, että oman lähipiirin rokotussuoja on kunnossa ja tarvittaessa ottaa puuttuvat rokotteet. Erityisesti tämä koskee niitä ulkomailta Suomeen töihin tai opiskelemaan tulleita aikuisia, joiden lapsuuden rokotussuojassa voi olla puutteita”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Lisäksi matkailijoille suositellaan tehosterokotetta, jos oleskelu maassa, jossa on kohonnut riski poliotartunnalle, kestää yli neljä viikkoa ja edellisestä tehosteannoksesta on yli 12 kuukautta.

Polion kitkeminen maailmasta vaatii toimia

WHO on luokitellut polion kansainväliseksi kansanterveysuhaksi vuodesta 2014 lähtien. Suomessa polio on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi.

Se tarttuu helposti ruoansulatuskanavan kautta joko kosketuksen, saastuneiden pintojen tai elintarvikkeiden, sekä joskus harvemmin hengitysteiden pisaroiden välityksellä. Pienellä osalla tartunnan saaneista virus pääsee leviämään suolistosta keskushermostoon ja aiheuttaa tahdonalaisten lihasten halvauksen sekä myöhemmin surkastumisen.

Kotoperäinen polio hävitettiin Euroopasta yli 20 vuotta sitten. Elävän poliorokotteen viruskantoja löytyy jätevesiseurannassa Suomessa kuitenkin yksittäisiä joka vuosi. Nämä muuntumattomat, suoraan rokotteista peräisin olevat viruskannat eivät aiheuta merkittävää jatkotartuntojen riskiä. Yksittäisiä muuntuneen rokoteviruksen aiheuttamia poliotapauksia on todettu esimerkiksi Ukrainassa vuonna 2021 ja Israelissa vuonna 2023.

Pistettävä poliorokote suojaa tehokkaasti polion aiheuttamilta keskushermostovaurioilta ja niiden seurauksilta. Maailmalla käytetään kuitenkin edelleen myös suun kautta annettavaa poliorokotetta, joka sisältää elävää virusta. Elävästä poliorokotteesta lähtöisin olevat muuntuneet tyypin 2 poliovirukset ovat aiheuttaneet jo useana vuonna maailmalla enemmän poliotapauksia kuin niin sanottu villi poliovirus.

WHO:n Euroopan toimiston mukaan Euroopassa tehdyt poliolöydökset muistuttavat jälleen kerran siitä, kuinka tärkeää ja kiireellistä on hävittää kaikki polioviruksen muodot.

WHO työstää parhaillaan uutta polion hävittämiseen tähtäävää suunnitelmaa. Tavoitteena on luopua elävästä poliorokotteesta, vaikka se tarjoaakin paremman limakalvosuojan polioinfektiota vastaan kuin pistettävä rokote, joka ei sisällä elävää virusta.

Lisätiedot

Polio (THL)

WHO:n tiedote 28.11.2024: Poliovirus detections in European Region underscore importance of vaccination and vigilance

WHO:n poliosivusto: Poliomyelitis (polio)

Leif Lakoma (polio)

ylilääkäri

THL

puh. 029 524 7898

etunimi.sukunimi@thl.fi

Hanna Nohynek (poliorokotteet)

ylilääkäri

THL

puh. 029 524 8246

etunimi.sukunimi@thl.fi

Soile Blomqvist (polioseuranta)

erikoistutkija

THL

puh. 029 524 8490

etunimi.sukunimi@thl.fi