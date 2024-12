Sonos lanseeraa ensimmäisen ammattiasennuksiin suunnitellun kaiuttimensa – esittelyssä Era 100 Pro

Power over Ethernet: Era 100 Pro -kaiuttimessa on yksi kaapeli, joka toimittaa sekä virtaa että dataa. Tämä tekee asennuksesta yksinkertaisempaa ja edullisempaa, kun kaikille kaiuttimille ei tarvitse asentaa verkkovirtaa erikseen. Yhden kaapelin käyttö mahdollistaa erilaiset kokoonpanot ja monipuoliset sijoitustavat. Era 100 Pro on optimoitu PoE+-yhteensopivaksi, mutta sitä voidaan käyttää myös standardoidun PoE:n kanssa. Power over Ethernetin avulla voidaan toteuttaa kiinteä asennus, joka tarjoaa paremman luotettavuuden, nopeuden ja suorituskyvyn. Lisäksi asennus voidaan liittää helposti osaksi olemassa olevaa verkkoympäristöä.