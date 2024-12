Tays Keskussairaalaan valmistui uusi vainajatorni – väliaikaisesta säilytyskontista voidaan nyt luopua

Vainajien säilytystilojen riittävyys on ollut Pirkanmaalla ongelma jo usean vuoden ajan. Hautajaisten järjestämisaika on pidentynyt, mikä on vaikuttanut vainajien säilytyspaikkojen kasvavaan tarpeeseen ja kuormitukseen.

Kun vainajan siunausaika siirtyy seurakunnasta tai esimerkiksi omaisten hautajaispäivätoiveista johtuen eteenpäin, vainajan säilytysaika sairaaloiden tiloissa pitenee. Tämä hankaloittaa sekä sairaaloiden että hautaustoimistojen toimintaa, sillä vapaata vainajan säilytyspaikkaa joudutaan etsimään jopa toisesta kunnasta.

Uusi torni on merkittävä investointi ja konkreettinen vastaus resurssihuoliin

Vuonna 2022 Pirkanmaalla tehtiin investointipäätös rakentaa uusia vainajien säilytystiloja Tays Keskussairaalan alueelle. Kolmannen vainajatornin rakentaminen aloitettiin vuonna 2023 ja se valmistui viimein itsenäisyyspäiväksi 2024. Parhaillaan on menossa tornin käyttöönotto, jonka aikana tehdään kahden muun tornin tarvittavat huollot.

– Uuden vainajatornin käyttöönotto helpottaa tässä paikkatilanteessa, mutta ei poista sitä ongelmaa, että vainajien säilytysajat ovat Suomessa usein turhan pitkiä, kertoo Taysin tehohoidon ja vainajatoiminnan ylihoitaja Liisa Niemi.

Tornin valmistuttua Pirkanmaan hyvinvointialueella on yhteensä 390 vainajien säilytyspaikkaa, joista suurin osa sijaitsee Tays Keskussairaalan O-rakennuksessa.

– Uudessa vainajatornissa on 55 paikkaa, joten saimme lisäpaikkoja merkittävästi, Niemi kertoo.

– On hienoa, että näin iso panostus infrastruktuuriin on nyt saatu valmiiksi ja käyttöön. Tämä on tärkeä ponnistus vainajatoiminnan sektorilta ja konkreettinen vastaus jo aiemmin esiin nousseisiin resurssihuoliin, sanoo tehohoidon ja vainajatoiminnan vastuualuejohtaja Heikki Kiiski.