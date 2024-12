Stadium jatkaa HJK:n pääyhteistyökumppanina

Stadium on kulkenut Klubin rinnalla jo 19 vuoden ajan. Stadium on luotettava ja asiantunteva urheiluliike, joka vastaa HJK:n koko seuran treenivarusteista ja junioreiden pelipaidoista. Kumppanuus Stadiumin kanssa kattaa koko seuran edustusjoukkueista junioreihin.

– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Stadiumin kanssa. Parhaimmat kumppanuudet ovat aina sellaisia, että ne tuovat molemmille osapuolille aitoa lisäarvoa. Lisäksi meillä on Stadiumin kanssa hienoja suunnitelmia ensi vuodelle, mutta kerrotaan niistä sitten myöhemmin, kertoo HJK:n kaupallinen johtaja Sirja Luomaniemi.

Stadium on johtava pohjoismaalainen brändi, jolle HJK suomalaisen futiksen lippulaivana ja pohjoismaalaisena suurseurana on erittäin tärkeä kumppani. Stadiumin missiona on aktivoida maailmaa tänään ja huomenna. HJK ja Stadium jakavat yhteiset arvot, joiden pohjalta molempien osapuolien tavoitteena on lisätä liikettä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.

– HJK on Stadiumin kruununjalokivi Suomessa, ja olemme todella onnellisia siitä että tätä upeaa ja suurta yhteistyötä halutaan molemmin puolin jatkaa pitkälle tulevaisuuteen. HJK:n juniorit on Suomen merkittävimpiä junioriurheiluseuroja, ja olemme olleet todella tyytyväisiä yhteistyöhön seuran johdon ja toimihenkilöiden kanssa läpi historian. Olemme myös kokeneet yhteiset hankkeet ja projektit HJK Oy:n avainhenkilöiden kanssa erinomaisesti hoidetuiksi puolin ja toisin ja yhteistyö huokuu molemminpuolista arvostusta ja kunnioitusta, sanoo Stadiumin seurakaupan Suomen aluepäällikkö Petteri Ahokoski.

– On ilo ja kunnia saada yhteistyölle jatkoa HJK:n kaltaisen seuran kanssa. Olemme ylpeitä HJK:n sitoutumisesta pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten liikuttamiseen ja on hienoa, että Stadium saa olla mukana tukemassa tätä työtä myös jatkossa. Viimeisen sopimuskauden aikana yhteistyömme HJK:n kanssa on kehittynyt merkittävästi ja odotamme innolla tulevia projekteja, jotka vievät meidät uusiin saavutuksiin, sanoo Stadiumin seurakaupan myyntiedustaja Jussi Veräväinen.

Stadiumin tarina Suomessa alkoi vuonna 2001, jolloin ensimmäinen myymälä avattiin Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan kauppakeskus Forumiin. Forumin myymälä on vaihtanut paikkaansa kauppakeskuksen sisällä, mutta toiminta Forumissa jatkuu yhä tänäkin päivänä. Forumin Stadium on ainoa kivijalkamyymälä, jossa on myynnissä HJK:n fanituotteita ja junioreiden treenivarusteita.

Stadiumin kautta jokainen voi myös tukea haluamaansa juniorijoukkuetta. Voit siis tukea Klubiyhteisön junioreita keskittämällä ostoksesi Stadiumiin ja ohjaamalla bonukset HJK:n junioreiden varustehankintoihin. Alla ohjeet, miten voit ohjata bonuksesi juniorijoukkueen toimintaan.