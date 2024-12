Elintapaohjaus vähensi ikääntyneiden terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia

Tampereen seudulla on havaittu poliovirusta jätevedessä – yhtään tautitapausta ei ole todettu, suomalaisten poliorokotuskattavuus on erittäin hyvä 9.12.2024 16:09:51 EET | Tiedote

THL:n jätevesiseurannassa on löytynyt rokotteesta peräisin olevaa muuntunutta tyypin 2 poliovirusta. Löydös tehtiin Tampereen seudulta marraskuussa kerätystä jätevedestä. Vastaavia löydöksiä on tehty syksyn aikana myös muissa Euroopan maissa. Yhtään tautitapausta ei ole toistaiseksi todettu. Suomessa väestön rokotussuoja poliota vastaan on erittäin hyvä.