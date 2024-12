Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen asiakasmaksukorotukset ja talousarvion vuodelle 2025

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut nousevat sosiaali- ja terveydenhuollon asetuksen mukaisiin enimmäismääriin vuoden 2025 alusta. Asiakasmaksujen enimmäismäärien korotukset koskevat pääasiassa terveydenhuollon maksuja, mutta osa korotuksista kohdistuu myös sosiaalipalvelujen maksuihin. Pääsääntöisesti perusterveydenhuollon maksuja korotetaan 22,5 prosentilla ja erikoissairaanhoidon maksuja 45 prosentilla.

Asiakasmaksuja ei koroteta muun muassa lääkärintodistusten osalta (56,70 €) ja käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävästä maksusta (56,70 €).

Aluevaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion

Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksen hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025–2027. Talouden tasapainottamisen lähtökohta on, että hyvinvointialue tulee kattamaan alijäämänsä vuoden 2027 loppuun mennessä. Vuonna 2025 tavoitteena on, että hyvinvointialueen kumulatiivinen alijäämä (128 Me) ei enää kasva ja alijäämien kasvu taittuu.

Talouden tasapainottaminen ja alijäämien kasvun taittuminen kulkee käsi kädessä hyvinvointialueohjelman ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteiden kanssa. Tasapainottamista tehdään vuoden 2025 aikana aluevaltuuston keväällä 2024 hyväksymän tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpitein sekä suunnitelmallisella lomapalkkavelan pienentämisellä. Kehittämishankkeiden odotetaan tuottavan noin 7,3 miljoonan euron säästöt.

Vuosilta 2023 ja 2024 syntyneet alijäämät katetaan vuosien 2026 ja 2027 aikana. Tämä edellyttää kuitenkin vähintään 30 miljoonan euron vuosittaisia säästötoimenpiteitä.