Helsingin Vihreiden ehdokaslista kuntavaaleihin täydentyy

Helsingin Vihreät on asettanut 21 uutta ehdokasta kevään 2025 kuntavaaleihin.

Helsingin Vihreiden kuntavaaliehdokkaiden lista täydentyy 21 uudella nimellä. Ehdokkaiksi on asetettu Ville Aarnio, Ester Dufva, Jessica Karhu, Hilla Kontinen, Tuuli Kousa, Hanna Kuokka, Oona Käyhkö, Ari Laamanen, Miro Leporanta, Virve Magdaleno, Heikki Majava, Katri Niemitalo, Maria Nyqvist, Niko Partanen, Antti Regelin, Juhani Räisänen, Kimmo Rönkä, Mai Sahlberg, Eeva Skult, Iiris Suomela ja Iida Tani.

“Vihreiden ehdokkaiden joukko on moninainen ja edustava. Olemme ylpeitä siitä, millaista osaamista ja kokemusta Helsingin Vihreiden ehdokkaissa on jo nyt, ja ehdokaslista tulee vielä täydentymään ensi vuoden alussa”, kertoo Helsingin Vihreiden vaalipäällikkö Veera Kinnunen.

“Hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluita, kulttuuria ja ilmasto- ja luontotyötä kurjistavalle politiikalle tarvitaan vahva vastavoima”, sanoo Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Salla Merikukka. “Politiikassa on aina vaihtoehtoja, ja me vihreissä olemme valmiit tekemään Helsingissä töitä suunnan kääntämiseksi. Me voimme valita toisin!”

Helsingin Vihreät tulee nimeämään kuntavaaleihin yhteensä 127 ehdokasta. Tällä hetkellä nimettyjä ehdokkaita on 98. Jos haluat ehdolle tai tiedät sopivan ehdokkaan, voit kertoa siitä tällä lomakkeella. Kuntavaalit käydään 13.4.2025.

Lisätietoja:

Vaalipäällikkö Veera Kinnunen, puh. 040 6742 278

Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Salla Merikukka, puh. 040 5278 518

Kaikki 14.12. asetetut ehdokkaat, iät vaalipäivän ikiä.