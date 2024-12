ERC-miljoonarahoituksella pyritään luomaan yhtenäistävä matemaattinen teoria Charles Darwinin 1800-luvulla kehittämästä seksuaalivalinnan teoriasta

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitoksen apulaisprofessori Jussi Lehtosen tavoitteena on yhtenäistää yhden evoluutiobiologian merkittävimmän osa-alueen, seksuaalivalinnan teoria matemaattisen mallinnuksen kautta.

Seksuaalivalinta on laajalti kiistelty aihe

Charles Darwinin tunnetuin vuonna 1859 ilmestynyt kirja, “Lajien synty”, käsitteli luonnonvalintaa ja vuonna 1871 julkaistu “Ihmisen polveutuminen ja sukupuolivalinta” käsitteli niin sanottua seksuaalivalintaa. Karkeasti ajatellen, evoluutiobiologiassa seksuaalivalinta on lisääntymiseen liittyvä osa valintaa, kun taas luonnonvalinta on muihin ominaisuuksiin liittyvä valinta. Perinteisesti seksuaalivalinnan ajatellaan selittävän erikoisia ilmiöitä kuten riikinkukon liioiteltua pyrstöä, joka toimii seksuaalivalinnan kohteena. Nyky-ymmärryksen valossa käsite on kuitenkin paljon laajempi, ja kattaa esimerkiksi sukusolujen evoluution, ja vuorovaikutukset sukusolujen ja koko eliön tasolla tapahtuvan evoluution välillä.

- Aihe on kuitenkin laajalti kiistelty, ja monia tutkimuksia on kyseenalaistettu. Edes määritelmistä, kuten sukupuolten tai seksuaalivalinnan määritelmästä olla yksimielisiä. Teoreettisesta näkökulmasta näitä kiistoja hankaloittaa se, että matemaattiset mallit eivät ole yhtenäisiä eivätkä välttämättä perustu samoihin oletuksiin keskenään, kertoo apulaisprofessori Jussi Lehtonen Jyväskylän yliopistolta.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa

Lehtosen ERC-projektin “Unified theory of sexual selection” päämääränä on kehittää yhtenäinen seksuaalivalinnan matemaattinen teoria, joka yhdistää aiemmat mallit yhtenäisen matemaattisen rakenteen kautta.

- Projektini on hyvin poikkitieteellinen sisältäen kansainvälistä yhteistyötä paitsi biologien, myös matemaatikon ja tieteen filosofien kanssa. Biofysikaalisten mallien avulla voidaan yhdistää sukusolujen tasolla tapahtuvat prosessit klassisiin seksuaalivalinnan kysymyksiin. Kausaalimallinnuksen menetelmien avulla varmistetaan, että malleista ja niiden yhteyksistä klassisiin malleihin saadaan mahdollisimman kattava ymmärrys, selventää Lehtonen.



Euroopan tutkimusneuvoston ERC-rahoitus on yksi Euroopan arvostetuimmista rahoituksista. Consolidator Grant -rahoitusta myönnetään uransa keskivaiheessa oleville tutkijoille. Korkean tieteellisen tason lisäksi hakemuksilta vaaditaan tiedettä uudistavia näkökulmia.