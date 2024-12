Osviitta sai Elämän tähden -tunnustuspalkinnon

Aluksi Osviitan tavoitteena oli edistää alueella vapaaehtoista kansanterveystyötä ja psyykkistä hyvinvointia. Nykyään Osviitta tukee yksilöitä, pareja, perheitä ja yhteisöjä akuuteissa vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseissä. Työskentely on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista, ja sen painopiste on mielenterveyden häiriöiden ehkäisemisessä sekä psykososiaalisen tuen antamisessa. Kriisikeskus Osviitan toiminnan ydintä on asiakasvastaanotto kasvokkain tai etäyhteyksillä, valtakunnalliseen kriisipuhelimeen vastaaminen ja erilaiset ryhmät sekä vapaaehtoisten koulutus ja työn tukeminen.

Osviittaan hakeutuvien asiakkaiden määrä on pysynyt vuodesta toiseen suurena. Kriisikeskus Osviittaan ohjautuu asiakkaita mm. hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista. Valtaosa asiakkaista hakeutuu kuitenkin palveluun itse tai tuttavan suosituksesta. Asiakkaat pääsevät vastaanotolle noin 1–2 viikossa. Asiakkaiden tulosyynä on entistä useammin arjessa selviytymisen haasteet, vaikka kärkisijaa pitää edelleen ihmissuhdeongelmat. Paha olo, ahdistus ja masennus, ovat keskeisimpiä syitä hakeutua keskusteluapua saamaan.

Kriisikeskukset perustettiin alun perin toimimaan avohuollon palveluiden kokeilu- ja kehittämisfoorumina ja ne sijoittuivat laitoshoidon ja perusterveydenhuollon välimaastoon. Suomessa tällä hetkellä 22 kriisikeskusta ja niiden toiminta on keskenään hyvin erilaista.

Matalan kynnyksen kriisiavun kohderyhmänä ovat kansalaiset, jotka tarvitsevat välitöntä apua ja tukea, mutta eivät saa sitä nopeasti muualta. Erityisesti nopeaa apua tarvitsevat itsemurhariskissä olevat, yksinäiset ja syrjäytymisvaarassa olevat, maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat sekä ahdinkoon joutuneet nuoret ja nuoret aikuiset, todetaan hyvinvointialueen aluehallituksen perusteluissa.

Palkinnon ottivat vastaan toiminnanjohtaja Kati Rikala ja puheenjohtaja Esa Nordling.



Elämän tähden -palkinnon on perustanut aikanaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Palkinto on Kimmo Pyykön suunnittelema reliefi. Joka toinen vuosi myönnettävä tunnustus on annettu kahdeksan kertaa.